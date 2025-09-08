Polacy zakochali się w tych zwierzętach. Norwegia daleko w tyle
08 września 2025 12:00
W polskich domach królują psy. MN
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Podobne zależności widoczne są w populacji kotów. W Polsce hoduje się 7,55 mln kotów, natomiast w Norwegii – 0,72 mln.
Polska wśród czołowych miłośników zwierząt
Analizując odsetek gospodarstw domowych z przynajmniej jednym psem lub kotem, najwyższy wskaźnik odnotowano w Polsce (49 proc.), następnie w Czechach (42 proc.) i na Litwie (39 proc.), a najniższy w Turcji (5 proc.) i w Ukrainie (12 proc.).
Dane: raport FEDIAF 2025
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz