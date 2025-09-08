Polacy zakochali się w tych zwierzętach. Norwegia daleko w tyle

W polskich domach królują psy. MN

Polskie domy tętnią obecnością futrzastych towarzyszy, a norweskie gospodarstwa, choć cenione za harmonię z naturą, dysponują znacznie mniejszą liczbą psów i kotów. Różnice między tymi krajami nie ograniczają się do wielkości populacji – wpływają także na strukturę rynku karmy i akcesoriów oraz odsetek rodzin dzielących życie ze zwierzętami.

W Polsce zarejestrowano 8,44 mln psów, co plasuje ją w czołówce europejskich rynków pod względem liczby tych zwierząt. W Norwegii populacja psów wyniosła 0,50 mln, czyli niemal 17-krotnie mniej niż w Polsce. Pod względem odsetka gospodarstw domowych z przynajmniej jednym psem Polska osiągnęła 49 proc., podczas gdy w Norwegii odsetek wyniósł 17 proc.



Podobne zależności widoczne są w populacji kotów. W Polsce hoduje się 7,55 mln kotów, natomiast w Norwegii – 0,72 mln.

Polska wśród czołowych miłośników zwierząt W skali kontynentu największą liczbę psów zgłoszono w Wielkiej Brytanii (11,70 mln), przed Niemcami (10,50 mln) i Hiszpanią (9,46 mln). Polska zajmuje czwarte miejsce (8,44 mln), a piąte – Włochy (8,77 mln). Jeśli zaś chodzi o koty, na pierwszym miejscu znajduje się Niemcy (15,70 mln), przed Francją (14,90 mln) i Wielką Brytanią (11,40 mln). Polska uplasowała się na czwartym miejscu (7,55 mln), a piątym – Włochy (10,24 mln).



Analizując odsetek gospodarstw domowych z przynajmniej jednym psem lub kotem, najwyższy wskaźnik odnotowano w Polsce (49 proc.), następnie w Czechach (42 proc.) i na Litwie (39 proc.), a najniższy w Turcji (5 proc.) i w Ukrainie (12 proc.).

Norwegia plasuje się znacznie niżej niż Polska w rankingach populacji: z 0,50 mln psów zajmuje 25. miejsce wśród 41 krajów objętych raportem, a z 0,72 mln kotów – 20. miejsce. Odsetek norweskich gospodarstw domowych posiadających przynajmniej jedno zwierzę (24 proc.) lokuje Norwegię niemal dokładnie w średniej europejskiej.



Dane: raport FEDIAF 2025