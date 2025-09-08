Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Polacy zakochali się w tych zwierzętach. Norwegia daleko w tyle

Emil Bogumił

08 września 2025 12:00

Kopiuj link
Polacy zakochali się w tych zwierzętach. Norwegia daleko w tyle

W polskich domach królują psy. MN

Polskie domy tętnią obecnością futrzastych towarzyszy, a norweskie gospodarstwa, choć cenione za harmonię z naturą, dysponują znacznie mniejszą liczbą psów i kotów. Różnice między tymi krajami nie ograniczają się do wielkości populacji – wpływają także na strukturę rynku karmy i akcesoriów oraz odsetek rodzin dzielących życie ze zwierzętami.

Więcej

Wyjazd z Polski do Norwegii. 05.09.2025 . Z Norwegii do Polski 07.09.2025

Zwiększ swoje zarobki w Norwegii - potwierdź kwalifikacje w HK-dir

Zameldowania, wymeldowania, zmiana adresu-Norwegia

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Polsce zarejestrowano 8,44 mln psów, co plasuje ją w czołówce europejskich rynków pod względem liczby tych zwierząt. W Norwegii populacja psów wyniosła 0,50 mln, czyli niemal 17-krotnie mniej niż w Polsce. Pod względem odsetka gospodarstw domowych z przynajmniej jednym psem Polska osiągnęła 49 proc., podczas gdy w Norwegii odsetek wyniósł 17 proc.

Podobne zależności widoczne są w populacji kotów. W Polsce hoduje się 7,55 mln kotów, natomiast w Norwegii – 0,72 mln.
Pies nie dla każdego. Weszło w życie nowe prawo

Polska wśród czołowych miłośników zwierząt

W skali kontynentu największą liczbę psów zgłoszono w Wielkiej Brytanii (11,70 mln), przed Niemcami (10,50 mln) i Hiszpanią (9,46 mln). Polska zajmuje czwarte miejsce (8,44 mln), a piąte – Włochy (8,77 mln). Jeśli zaś chodzi o koty, na pierwszym miejscu znajduje się Niemcy (15,70 mln), przed Francją (14,90 mln) i Wielką Brytanią (11,40 mln). Polska uplasowała się na czwartym miejscu (7,55 mln), a piątym – Włochy (10,24 mln).

Analizując odsetek gospodarstw domowych z przynajmniej jednym psem lub kotem, najwyższy wskaźnik odnotowano w Polsce (49 proc.), następnie w Czechach (42 proc.) i na Litwie (39 proc.), a najniższy w Turcji (5 proc.) i w Ukrainie (12 proc.).
Zwierzęta w podróży do Norwegii: zasady przewozu i dozwolone gatunki
Norwegia plasuje się znacznie niżej niż Polska w rankingach populacji: z 0,50 mln psów zajmuje 25. miejsce wśród 41 krajów objętych raportem, a z 0,72 mln kotów – 20. miejsce. Odsetek norweskich gospodarstw domowych posiadających przynajmniej jedno zwierzę (24 proc.) lokuje Norwegię niemal dokładnie w średniej europejskiej.

Dane: raport FEDIAF 2025
Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Troll Rental Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Stillas utleie As Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
kup tutaj reklamę
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

