Polacy wyzyskiwani na plantacjach truskawek: Inspekcja Pracy bezradna

Zbieracze truskawek z Polski otrzymywali 60 koron za godzinę pracy na plantacji w Hadeland. Płaca minimalna za pracę sezonową w rolnictwie wynosi 123,15 NOK za godzinę. Pokrzywdzeni byli jednak wynagradzani w zależności od ilości wykonanej pracy. W zaistniałej sytuacji Norweska Inspekcja Pracy jest bezradna i nie może wspomóc Polaków.

Sprawę pokrzywdzonych zbieraczy z Polski nagłośnili na początku sierpnia politycy Partii Konserwatywnej oraz Partii Centrum. Portal frifagbevegelse.no opisał sytuację kilku Polaków, którzy pracując 50 godzin w tygodniu, otrzymali nieadekwatne wynagrodzenie. – Powiedziano nam, że możemy bez problemu zebrać od 80 do 100 kilogramów dziennie. Zaraz po przyjeździe do Norwegii padało każdego dnia, a my uzyskaliśmy tylko od 30 do 50 kilogramów w ciągu dnia – napisał poszkodowany 23-latek.