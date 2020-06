Polacy ciągle najliczniejsi w Norwegii: wzrost populacji możliwy dzięki imigrantom, liczba przyjezdnych przekroczy milion

Według SSB liczba imigrantów w Norwegii nie przekroczy do końca 2020 roku 790 tysięcy osób. Będzie jednak ciągle rosła. Do końca 2060 roku ma wynosić 1,13 mln mieszkańców kraju fiordów. Zgodnie z prognozami za 40 lat norweska populacja będzie wynosiła 6,1 mln ludzi. 19 proc. stanowić będą przyjezdni. Obecnie największą grupę imigrantów stanowią Polacy, których przebywa w Norwegii 120 tysięcy. W czołowej piątce narodowości znajdują się także Litwini, Somalijczycy, Szwedzi oraz Pakistańczycy.

Seniorzy zdominują liczbę dzieci i młodzieży

Norwescy statystycy prognozują, że w 2030 roku seniorzy (65+) staną się liczniejszą grupą od dzieci i młodzieży (0-19). Liczba najmłodszych ulegnie wypłaszczeniu i do 2100 roku powinna notować stałą liczbę, niespełna 1,2 mln. W tym samym czasie przybywać będzie norweskich seniorów. Do 2100 roku ich liczba wyniesie niespełna 2 mln. Obecnie w Norwegii mieszka 670 tys. osób powyżej 70 roku życia. W 2060 roku będzie to już około 1,4 mln. Prognozy dotyczą również imigrantów. W 2060 roku co czwarty będzie zaliczał się do grupy 70+.