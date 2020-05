Więcej osób przyjechało zarabiać nad fiordy. Najliczniej znów Polacy

Według najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego (Statistisk sentralbyrå, SSB) w zeszłym roku do Norwegii przeprowadziło się prawie 37 500 cudzoziemców z państw innych niż nordyckie. Podczas gdy zmniejszyło się grono uchodźców i osób, które dołączyły do rodzin, do kraju fiordów przeniosło się więcej imigrantów zarobkowych w porównaniu do 2018.