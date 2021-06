Podróżowanie będzie łatwiejsze: Norwegia już w programie unijnych paszportów covidowych

Od 24 czerwca Norwegia może weryfikować certyfikaty covid-19 z innych krajów UE/EOG, jeśli są one połączone z EUDCC. MojaNorwegia

24 czerwca Norwegia dołączyła do unijnego systemu certyfikatów covidowych (EU Digital COVID Certificate, EUDCC)). W związku z tym w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy z infekcji koronawirusowej posiadający ważny certyfikat unijny, mogą wjechać do Norwegii.

Nie będą oni również podlegać kwarantannie, wymogom wykonania testu przed przyjazdem lub na granicy ani rejestracji przyjazdu do kraju fiordów. Współpraca unijna działa także w drugą stronę: od 1 lipca wszystkie kraje europejskie połączone z systemem EUDCC będą mogły zweryfikować i uznać norweski certyfikat covidowy na swoich granicach.

– Będzie to miało duże znaczenie zarówno dla osób fizycznych, jak i miejsc pracy w norweskim przemyśle turystycznym – powiedział Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie.

Bramka do przekraczania granic krajów europejskich Osoby, które są w pełni zaszczepione lub wyzdrowiały z covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i które mogą to udokumentować możliwym do zweryfikowania certyfikatem covidowym podłączonym do systemu EUDCC, będą mogły swobodnie wjechać do Norwegii, niezależnie od tego, z którego kraju podróżują. Osoby te są zwolnione z obowiązku poddania się kwarantannie, testowania przed przyjazdem, testowania na granicy oraz obowiązku rejestracji wjazdu.

Paszport szczepionkowy ma umożliwić jego posiadaczowi, który jest ozdrowieńcem lub zaszczepił się na covid-19, swobodne podróżowanie po krajach Unii. /zdjęcie ilustracyjne Źródło: stock.adobe.com/standardowa/Nattakorn

Od 24 czerwca Norwegia może weryfikować certyfikaty covid-19 z innych krajów UE/EOG, jeśli są one połączone z EUDCC. Do tej pory dotyczy to Austrii, Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji, Islandii, Polski i Łotwy. Unijny cyfrowy certyfikat covidowy wejdzie jednak w życie 1 lipca i wówczas większość krajów Europy dołączy do programu i będzie mogła weryfikować też norweskie certyfikaty.

A jeśli nie korzysta się z aplikacji? Wreszcie ustalono również rozwiązanie dla osób, które nie korzystają z komputera, telefonu komórkowego lub tabletu. Mogą one zadzwonić na infolinię informacyjną (z Norwegii: 815 55 015, z zagranicy: +47 21 89 80 42) i otrzymać pocztą zaświadczenie. Można także wejść na stronę helsenorge.no i wydrukować kopię certyfikatu.

Na infolinii informacyjnej lub pod numerem Helfo osoby fizyczne zostaną poproszone o podanie swojego osobistego numeru identyfikacyjnego. Zaświadczenie covid-19 zostanie następnie wysłane na norweski adres, pod którym interesant jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Ludności. W zależności od usługi pocztowej dotarcie certyfikatu może potrwać około tygodnia. Jest on ważny przez 90 dni od daty wydrukowania.

W pełni zaszczepione i osoby, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, są zwolnione z kwarantanny wjazdowej pod warunkiem, że mogą to udokumentować norweskim certyfikatem covidowym.

Certyfikat covidowy można wykorzystać, by udokumentować szczepienie, powrót do zdrowia po infekcji koronawirusowej w ciągu ostatniego półrocza lub negatywny wynik testu na covid-19. Stanowi on także podstawę do uniknięcia kwarantanny, badań przed wjazdem i rejestracji wjazdowej w związku z podróżą do Norwegii. Dokument uprawnia do udziału w dużych imprezach lub rejsach wzdłuż wybrzeża Norwegii.