Ważna wiadomość: Norwegia uznaje szczepienia wykonane za granicą

Można już rejestrować w Krajowym Rejestrze Szczepień (SYSVAK) informacje dotyczące przyjęcia za granicą szczepionek na koronawirusa, ogłosił resort zdrowia. Dzięki temu w norweskim certyfikacie covidowym znajdą się dane o szczepieniu, co posiadacza dokumentu zwolni z kwarantanny wjazdowej lub skróci jego izolację po przyjeździe do Norwegii.

Norweski certyfikat covidowy: jak go zdobyć i do czego uprawnia

Det åpnes nå for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK. Les mer på https://t.co/Hfe35ciGHB #korona #koronaNorge pic.twitter.com/nPcAnrX9Rp

Wreszcie znaleźli rozwiązanie

Do tej pory w norweskim certyfikacie covidowym znajdowały się m.in. informacje na temat szczepień wykonanych wyłącznie w Norwegii. W resorcie zdrowia i Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI) trwały prace nad rozwiązaniem, które pozwoli także osobom zaszczepionym poza granicami kraju fiordów wprowadzać informacje o przyjęciu szczepionki. Teraz jest to możliwe, choć trzeba przyznać, że lepiej nie zostawiać tego faktu na ostatnią chwilę przed wyjazdem do Norwegii, bo rejestracji może dokonać wyłącznie pracownik służby zdrowia.