Oto przedostatni etap otwarcia Norwegii. Premier ogłasza zmiany

Norwegia jest już na ostatniej prostej do pełnego otwarcia po pandemii. Jak poinformowała 18 czerwca na konferencji prasowej szefowa rządu Erna Solberg, kraj jest gotowy, by zrobić kolejnu krok ku wyjściu z lockdownu. Rząd zakłada w tym luzowanie ograniczeń wjazdu, w tym zniesienie kwarantanny wjazdowej m.in. dla podróżnych z Polski. Choć na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Premier Erna Solberg na popołudniowej konferencji prasowej ogłosiła trzeci z czterech etapów otwarcia Norwegii.

Ostatnia prosta Władze, zgodnie z zaleceniami Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), zdecydowały się na kolejny krok ku otwarciu społeczeństwa po lockdownie. W związku z tym luzują restrykcje dotyczące udziału w wydarzeniach, życia towarzyskiego czy nocnego. - Wskaźniki infekcji spadają, spada osób hospitalizowanych, a około połowa populacji powyżej 18 roku życia otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Norwegia wypełnia harmonogram i jesteśmy gotowi, by przejść do trzeciego kroku w ponownym otwarciu - mówi premier Erna Solberg.

Trzeci etap rozpoczyna się 20 czerwca o godz. 12.



Rząd, podobnie jak w poprzednich etapach otwarcia, priorytetowo potraktował dzieci i młodzież. I to przede wszystkim dla tej grupy złagodził wiele obostrzeń. Władze zezwalają więc na organizację letnich obozów, wakacyjnych zjazdów, turniejów, zawodów itp. Rząd, tak jak poprzednio, w gestii lokalnych władz i dyrektorów poszczególnych placówek zostawił decyzje dotyczące wprowadzenia poziomu epidemicznego w danych szkołach (tzw. system sygnalizacji świetlnej). Zaleca się, aby liczba uczestników obozów letnich, kolonii i innych zajęć rekreacyjnych, gromadzących wiele osób i trwających kilka dni, była ograniczona do 300 osób, przy czym zaleca się podział uczestników na grupy około 40 osób. Nie jest wymagane zachowanie dystansu 1 metra.

Najważniejsze zmiany dot. krajowych środków kontroli zakażeń wprowadzonych w trzecim etapie:

Życie towarzyskie

- Rząd nie zaleca przyjmowania na spotkaniach prywatnych więcej niż 20 gości

- Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą przyjmować wizyty z kolegów z własnej grupy/klasy, nawet jeśli przekroczono zalecaną liczbę gości.

- Osoby chronione nie są objęte limitem.

- Porada dotycząca zachowania dystansu 1m nadal obowiązuje, ale osoby chronione mogą mieć bliski kontakt społeczny (mniej niż jeden metr) z innymi chronionymi i niechronionymi osobami, które nie należą do grupy ryzyka.

Osoba chroniona: w pełni zaszczepiona przeciwko covid-19, lub osoba, która otrzymała pierwszą dawkę szczepionki, a od jej podania minęło od 3 do 15 tygodni, lub ta, która zatwierdzoną metodą laboratoryjną uzyskała pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 w ciągu sześciu ostatnich miesięcy



- Rząd odradza osobom niechronionym, które mieszkają w gminie o wysokim wskaźniku infekcji, uczestnictwo imprezach organizowanych na terenie innych gmin



- Władze zachęcają do organizowania imprez/ spotkań na zewnątrz, zamiast w pomieszczeniach. Zaleca się, by podczas takich wydarzeń grupa dorosłych liczyła do 30 osób w pomieszczeniu i do 40 osób na zewnątrz



- W trakcie imprez prywatnych organizowanych w wynajmowanych lokalach rząd zezwala na udział do 100 osób



- Nie obowiązuje już zakaz serwowania w lokalach alkoholu od godz. 24, puby i restauracje nadal mają funkcjonować jednak w reżimie sanitarnym.

Przyda się certyfikat covidowy Rząd poinformował także, że w wydarzeniach masowych zwiększy się limit uczestników, jeśli będą posiadaczami certyfikatów covidowych. Przykładowo w danym wydarzeniu organizowanym w pomieszczeniu, gdzie uczestnicy będą mieć przypisane miejsce, limit dla osób bez certyfikatów wynosi do 1000 osób podzielonych na dwie grupy. Dla uczestników z certyfikatami wzrasta w tych samych warunkach do 2500 osób podzielonych na 5 grup.

Koniec pracy zdalnej? Rząd zaleca także fizyczny powrót do pracy tym osobom, które do tej pory pracowały w trybie zdalnym. To pracodawca ma jednak ocenić, czy utrzymać formę home office, czy jednak zdecydować się na powrót do biura. Szef może więc wprowadzić tryb hybrydowy lub elastyczne godziny pracy.

Wyjazd za granicę Rząd informuje również o nowych zaleceniach dotyczących podróży zagranicznych.



Od 5 lipca Ministerstwo Spraw Zagranicznych zniesie globalne zalecenia dla mieszkańców Norwegii dot. podróży do krajów EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii oraz krajów z unijnej listy krajów trzecich, które FHI uważa za bezpieczne, jeśli chodzi o wskaźniki epidemii. - W zależności od rozwoju infekcji w tych obszarach, nowe porady dotyczące podróży mogą pojawić się w krótkim czasie - wyjaśnia minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide. - Używamy certyfikatu covidowego, aby uprościć podróżowanie po obszarze EOG i Schengen. Ale zgodnie z poradami lekarzy, jest to stopniowe ponowne otwarcie, a na granicy nadal obowiązują surowe zasady. Niestety nadal trzeba być przygotowanym na kolejki i czas oczekiwania na przejściach granicznych. Dlatego polecam wakacje w domu, w Norwegii. Jest to najbezpieczniejsze i najbardziej przewidywalne - dodaje, cytowana w komunikacie.

Władze mają jednak dobrą wiadomość dla osób, które chcą odwiedzić w Norwegii partnera/rkę czy np. dziadków, a do tej pory nie spełniały surowych wymagań wjazdowych. Już od jutra będą one mogły podróżować do kraju fiordów, by spotkać się z bliskimi.

Od soboty 19 czerwca od godz. 12.00 na teren Norwegii mogą wjechać cudzoziemcy zamieszkali na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, którzy mają następującą relację z osobą zamieszkałą w Norwegii:



- Dorosłe dzieci i pasierbowie oraz rodzice i ojczymowie dorosłych dzieci/pasierbów

- Dziadkowie, wnuki i prawnuki

- Partnerzy/partnerki powyżej 18 roku życia i nieletnie dzieci tych osób. Związek musiał trwać co najmniej dziewięć miesięcy, a strony musiały wcześniej spotkać się fizycznie.



Trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI) - to warunek konieczny.

Ponowna ocena ograniczeń wjazdowych nastąpi podczas ogłaszania 4 etapu, informuje MSZ.

Kwarantanna wjazdowa Kraj fiordów scala teraz zasady oznaczania wskaźnika infekcji w danych państwach z unijnymi wymogami - w poniedziałek na mapie infekcji FHI pojawią się więc kraje oznaczone kolorem zielonym, ale wartości progowe zwolnienia z kwarantanny ulegną zmianie dopiero 5 lipca.



Obecnie, zgodnie z norweskimi wartościami, kraje zielone to te, w których wskaźnik infekcji wynosi poniżej 25 na 100 000 osób w ciągu ostatnich 14 dni, a odsetek pozytywnych wyników testów na covid-19 wynosi poniżej 4 proc. Osoby, które mieszkają w zielonym kraju i przebywały tam przez ostatnie dziesięć dni, również mogą swobodnie podróżować po Norwegii, niezależnie od obywatelstwa. MSZ informuje jednak o wymogu rejestracji pobytu, a także poddania się testowi na covid-19 na granicy.

Od 5 lipca Norwegia dopasuje się do unijnych norm i podwyższy wskaźnik infekcji, zgodnie z którym kraj uzna się za ‘zielony’ na mapie FHI. Będzie to 50 nowych przypadków infekcji na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Dziś ten próg wynosi 25 na 100 000 tys. osób.



Oznacza to, że również Polska zostanie oznaczona jako kraj zielony, a co za tym idzie od 5 lipca podróżni znad Wisły będą zwolnieni z kwarantanny.

Instytut jeszcze nie zaktualizował mapy. Nadal widnieje wersja z 14 czerwca, aktualizacja nastąpi w poniedziałek 21 czerwca. fhi

Rząd zmienia również zasady dot. kwarantanny hotelowej.



Od soboty 19 czerwca o godz 12:

- podróżni, którzy przebywali tylko w EOG i Schengen zostaną zwolnieni obowiązku odbywania kwarantanny w hotelach

- podróżni, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywali na lądzie tylko w obrębie EOG i Schengen z mniej niż 500 nowymi przypadkami na 100 000 osób w ciągu ostatnich dwóch tygodni, są teraz zwolnieni z hoteli kwarantanny.

- Główną zasadą dla podróżnych, którzy przebywali poza EOG i Schengen przez ostatnie dziesięć dni przed wjazdem, jest to, że muszą pozostać w hotelach kwarantanny do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż trzy dni po wjeździe.

- Osoby niepełnoletnie nie są kierowane do hoteli kwarantanny.

W pełni zaszczepione i osoby, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, są zwolnione z kwarantanny wjazdowej pod warunkiem, że mogą to udokumentować norweskim certyfikatem covidowym.

Od 24 czerwca unijny certyfikat covid 24 czerwca Norwegia dołączy do unijnego systemu certyfikatów covidowych. Oznacza to, że podróżni z krajów UE/EOG będą mogli skorzystać z unijnego dokumentu podczas podróży do Norwegii. Osoby, które pochodzą z krajów UE/EOG i posiadają certyfikat covidowy UE, który można zweryfikować za pomocą kodu QR i wykazać, że dana osoba jest w pełni zaszczepiona lub przeszła COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, mogą wjechać do Norwegii niezależnie od statusu kraju



Drugi etap otwarcia kraju ogłoszono 27 maja. Poluzowano wówczas restrykcje dotyczące życia towarzyskiego, m.in. zwiększono limit uczestników wydarzeń. Rząd pod koniec maja zdecydował też, że czynnikiem decydującym o skierowaniu na kwarantannę hotelową będzie wskaźnik zakażeń państwa, w którym przebywała osoba przekraczająca granicę.