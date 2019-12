„Grożą Polakom morderstwem i wyłudzają pieniądze”. Uważajcie na oszustów

Poszukiwani naciągacze to najprawdopodobniej Polacy. Øyvind Holmstad [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

We wtorek 17 listopada wydział policji z Oslo poinformował na swoim profilu na Twitterze o rosnącej liczbie oszustw, do których doszło w ostatnim czasie na terenie stolicy i okolic. Podejrzani kontaktują się z wybranymi osobami i podają się za policję lub grożą zabójstwem, aby nakłonić swoje ofiary do wystawienia pieniędzy i kosztowności przed drzwi.

Wszystko wskazuje na to, że jako swoje potencjalne ofiary oszuści wybierają tylko Polaków. Policja potwierdza też, że część z nich uległa groźbom i przekazała przestępcom żądane kwoty.

Coraz więcej przypadków Policja apeluje do mieszkańców Oslo i okolic, aby zachowali szczególną ostrożność ze względu na rosnący problem oszustw, których ofiarami padają Polacy. Podejrzani działają według utartego schematu – dzwonią do wybranych osób, a następnie, podając się za policję lub grożąc morderstwem, nakłaniają je do przekazania wartościowych rzeczy lub pieniędzy.

#Oslo. Det er begått flere bedragerier mot polske borgere den siste tiden. De mistenkte ringer og utgir seg for å være politi, eller fremsetter drapstrusler. Alle blir bedt om å legge penger og verdisaker utenfor døren. De mistenkte snakker også polsk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 17, 2019

W ostatnim czasie doszło do kilku oszustw na Polakach. Podejrzani dzwonią i podają się za policję lub grożą morderstwem. Wszyscy są proszeni o wystawienie pieniędzy i kosztowności za drzwi. Podejrzani mówią też po polsku.

Podejrzani to najpewniej Polacy Zgodnie z informacjami przekazanymi przez norweską policję podejrzani w sprawie porozumiewają się również po polsku, dlatego wszystko wskazuje na to, że poszukiwani to obywatele Polski.



W związku ze sprawą funkcjonariusze łączą też białą Hondę, którą zaobserwowano we wtorek w Hagaløkka w Asker około godziny 12:00.



Policja prosi też osoby posiadające informacje na temat ostatnich zdarzeń o skontaktowanie się z nimi telefonicznie pod numerem 02800.

Oszuści idą o krok dalej O serii oszustw na Polakach pisaliśmy już pod koniec listopada, kiedy pojawiły się pierwsze doniesieniach o próbach wyłudzenia pieniędzy – wtedy oszuści chcieli nakłonić swoje potencjalne ofiary do przekazania dużych sum w ramach zapłaty za policyjną akcję. Wszystko wskazuje na to, że może być tu mowa o tej samej grupie podejrzanych – obecnie posuwają się jednak o krok dalej i oprócz prób wyłudzenia pieniędzy, dochodzi też do gróźb zabójstwa.