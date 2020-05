Pochwały to nie wszystko. Pielęgniarki nie wykluczają strajku

Pielęgniarki należą do grupy, która w pierwszej linii walczyła z epidemią koronawirusa. Chociaż ich ciężką pracę doceniło społeczeństwo, nie przekłada się to na ich wynagrodzenie. Do 3 sierpnia odroczono rozmowy o ich tegorocznym rozliczeniu płac.

Pierwotnie w tym roku szacowano wzrost płac pielęgniarek na poziomie 3,6 proc., niestety z powodu wirusa został on zmniejszony do 1,5 proc. w zrewidowanym budżecie krajowym, z czym nie zgadza się Norweskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (Norsk Sykepleierforbund).



Ta decyzja budzi niezadowolenie zwłaszcza w obliczu umowy zawartej 18 marca 2020 między Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) a organizacjami pracowniczymi, która pozwala na narzucanie personelowi medycznemu nadliczbowych godzin pracy. W kilku miejscach powiedziano pracownikom, że nie będą mogli wziąć wakacji i mogą być wymagane 16-godzinne dni pracy. Ponadto pracownicy służby zdrowia mogą być również zobowiązani do pracy w innych oddziałach niż tam, gdzie pracują normalnie.



– Strajk to narzędzie, które mamy, więc nie mogę tego wykluczyć – powiedziała NRK liderka Norweskiego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego, Lill Sverresdatter Larsen.