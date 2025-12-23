Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Po informacji od księżnej Mette-Marit reakcja była natychmiastowa. Setki nowych rejestracji dziennie

Redakcja

23 grudnia 2025 16:39

Po informacji od księżnej Mette-Marit reakcja była natychmiastowa. Setki nowych rejestracji dziennie

Dane pokazują zmianę trendu rejestracyjnego. Fot. wikimedia.org - Jarle Vines - Creative Commons Attribution 3.0

Po informacji księżnej Mette-Marit o przygotowaniach do przeszczepu płuc nastąpił gwałtowny wzrost liczby zarejestrowanych dawców. Zmiana nastąpiła dzień po ujawnieniu informacji dotyczących jej stanu zdrowia.

Dane z Helsenorge, norweskiego państwowego portalu zdrowotnego, pokazują wyraźny skok w weekend po 19 grudnia.

W sobotę zarejestrowało się 930 osób, a w niedzielę 462. W poniedziałek liczba ta wzrosła do 1112. Wcześniej w grudniu dziennie rejestrowało się zwykle od 50 do 80 osób.
Mette-Marit czeka na przeszczep. Dramat w norweskim pałacu

Reakcja instytucji zdrowia

Norweski Urząd ds. Zdrowia potwierdza, że wzrost jest bezprecedensowy. Dyrektor Cathrine Marie Lofthus poinformowała o dużej reakcji po publicznej wypowiedzi księżnej Mette-Marit.

Równolegle rośnie zainteresowanie aplikacją karty dawcy narządów Fundacji Dawstwa Narządów. Liczba pobrań aplikacji wzrosła dziesięciokrotnie od piątku. Informację przekazał szef informacji fundacji Aleksander Sekowski.
Wzrost liczby dawców nastąpił bez kampanii informacyjnej.

Wzrost liczby dawców nastąpił bez kampanii informacyjnej.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Dane o przeszczepach w Norwegii

Minister zdrowia Jan Christian Vestre wskazał, że Norwegia potrzebuje większej liczby dawców narządów. Według Ministerstwa Zdrowia około 600 osób w Norwegii czeka na nowy narząd.

Dane za 2024 rok pokazują 105 donacji od zmarłych dawców i 393 przeszczepy. W tym 76 pacjentów otrzymało narząd od żywego dawcy.

Norwegia pozostaje w tyle za krajami skandynawskimi, jeśli chodzi o rozwój bazy dawców organów. W 2024 roku w Szwecji i Finlandii na milion mieszkańców przeprowadzono odpowiednio 24,44 i 26,77 donacji krwi. W Norwegii było to 21,51.
Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić

Gdzie można zgłosić decyzję o dawstwie

Rejestracja karty dawcy narządów oznacza także potwierdzenie, że najbliżsi zostali poinformowani o decyzji dawcy narządów. Można jej dokonać przez norweski państwowy portal zdrowotny lub aplikację Fundacji Dawstwa Narządów.

Lekarze informują, że przeszczep płuc jest rozważany w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Takie przygotowania opisano w kontekście stanu zdrowia księżnej Mette-Marit.
