Po informacji od księżnej Mette-Marit reakcja była natychmiastowa. Setki nowych rejestracji dziennie
23 grudnia 2025 16:39
Dane pokazują zmianę trendu rejestracyjnego. Fot. wikimedia.org - Jarle Vines - Creative Commons Attribution 3.0
W sobotę zarejestrowało się 930 osób, a w niedzielę 462. W poniedziałek liczba ta wzrosła do 1112. Wcześniej w grudniu dziennie rejestrowało się zwykle od 50 do 80 osób.
Reakcja instytucji zdrowia
Równolegle rośnie zainteresowanie aplikacją karty dawcy narządów Fundacji Dawstwa Narządów. Liczba pobrań aplikacji wzrosła dziesięciokrotnie od piątku. Informację przekazał szef informacji fundacji Aleksander Sekowski.
Dane o przeszczepach w Norwegii
Dane za 2024 rok pokazują 105 donacji od zmarłych dawców i 393 przeszczepy. W tym 76 pacjentów otrzymało narząd od żywego dawcy.
Norwegia pozostaje w tyle za krajami skandynawskimi, jeśli chodzi o rozwój bazy dawców organów. W 2024 roku w Szwecji i Finlandii na milion mieszkańców przeprowadzono odpowiednio 24,44 i 26,77 donacji krwi. W Norwegii było to 21,51.
Gdzie można zgłosić decyzję o dawstwie
Lekarze informują, że przeszczep płuc jest rozważany w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Takie przygotowania opisano w kontekście stanu zdrowia księżnej Mette-Marit.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.