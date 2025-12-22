Strona korzysta z plików cookies

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

Mette-Marit czeka na przeszczep. Dramat w norweskim pałacu

Redakcja

22 grudnia 2025 10:06

Mette-Marit czeka na przeszczep. Dramat w norweskim pałacu

Mette-Marit zaręczyła się z księciem koronnym Haakonem 1 grudnia 2000 roku. Fot. Liv Anette Luane / The Royal Court / tylko do użytku redakcyjnego

Stan zdrowia księżnej Mette-Marit drastycznie się pogorszył. Dotychczasowe metody walki z chorobą przestały wystarczać. Norweskie media poinformowały o konieczności przeprowadzenia skomplikowanego zabiegu.

Żona księcia Haakona od lat zmaga się z rzadką i nieuleczalną chorobą układu oddechowego, która niszczy jej płuca. Choć diagnoza zapadła już w 2018 roku, dopiero teraz sytuacja stała się tak dramatyczna.

Księżna oficjalnie przyznała, że zbliża się do momentu, w którym jedyną szansą na życie będzie transplantacja.
Urodziny Mette-Marit. Uwielbiana przez Norwegów księżna zachowuje pogodę ducha mimo ciężkiej choroby

Dramatyczne pogorszenie stanu zdrowia. Przeszczep płuc staje się realną wizją

Wykonane jesienią testy medyczne wykazały regres, co zmusiło lekarzy do podjęcia radykalnych kroków. Mette-Marit przyznała w rozmowie z NRK, że transplantacja stała się koniecznością. Chociaż księżna nie trafiła jeszcze na oficjalną listę oczekujących, przygotowania do zabiegu już trwają.

Pałac królewski potwierdził, że codzienna aktywność żony następcy tronu musi być ściśle dostosowana do jej możliwości. Księżna potrzebuje obecnie znacznie więcej odpoczynku.

Idiopatyczne włóknienie płuc powoduje u niej nasilone duszności oraz chroniczne zmęczenie. W październiku 2025 roku przeszła miesięczną rehabilitację oddechową, która miała wspomóc jej wydolność. Mimo trudności, Mette-Marit deklaruje silną chęć kontynuowania reprezentacyjnych obowiązków.
.

.Fot. wikimedia.org - Kronprinsparets Fond - Creative Commons Attribution 3.0

Przewlekła choroba niszczy życie Mette-Marit

Idiopatyczne włóknienie płuc to przewlekła choroba, w której zdrowa tkanka zamienia się w tkankę łączną. Proces prowadzi do utraty elastyczności płuc i drastycznie utrudnia wymianę gazową. W efekcie pacjent odczuwa narastające trudności w oddychaniu, co prowadzi do niewydolności.

Schorzenie dotyka najczęściej osoby po 50. roku życia, a jego przyczyna pozostaje nieznana. Medycyna oferuje leki spowalniające rozwój choroby, ale nie potrafi jej całkowicie wyleczyć. W zaawansowanych przypadkach, takich jak u księżnej, jedyną metodą ratunku jest przeszczep.

Mediana przeżycia od momentu rozpoznania wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat. Kluczowe znaczenie ma wczesne wdrożenie leczenia oraz rehabilitacja, która poprawia jakość codziennego życia.
Król Harald V „ustępuje”? Norweska monarchia ogłasza zmiany
Księżna Mette-Marit pozostaje pod stałą opieką najlepszych specjalistów, a jej stan monitoruje cały norweski dwór. Rodzina królewska prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie walki o zdrowie. Wszyscy liczą na to, że nowoczesna medycyna pozwoli księżnej wrócić do pełni sił.
