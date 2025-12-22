Mette-Marit czeka na przeszczep. Dramat w norweskim pałacu
22 grudnia 2025 10:06
Mette-Marit zaręczyła się z księciem koronnym Haakonem 1 grudnia 2000 roku. Fot. Liv Anette Luane / The Royal Court / tylko do użytku redakcyjnego
Księżna oficjalnie przyznała, że zbliża się do momentu, w którym jedyną szansą na życie będzie transplantacja.
Dramatyczne pogorszenie stanu zdrowia. Przeszczep płuc staje się realną wizją
Pałac królewski potwierdził, że codzienna aktywność żony następcy tronu musi być ściśle dostosowana do jej możliwości. Księżna potrzebuje obecnie znacznie więcej odpoczynku.
Idiopatyczne włóknienie płuc powoduje u niej nasilone duszności oraz chroniczne zmęczenie. W październiku 2025 roku przeszła miesięczną rehabilitację oddechową, która miała wspomóc jej wydolność. Mimo trudności, Mette-Marit deklaruje silną chęć kontynuowania reprezentacyjnych obowiązków.
Przewlekła choroba niszczy życie Mette-Marit
Schorzenie dotyka najczęściej osoby po 50. roku życia, a jego przyczyna pozostaje nieznana. Medycyna oferuje leki spowalniające rozwój choroby, ale nie potrafi jej całkowicie wyleczyć. W zaawansowanych przypadkach, takich jak u księżnej, jedyną metodą ratunku jest przeszczep.
Mediana przeżycia od momentu rozpoznania wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat. Kluczowe znaczenie ma wczesne wdrożenie leczenia oraz rehabilitacja, która poprawia jakość codziennego życia.
