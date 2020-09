Pierwsza taka skarga w historii. Norwegia, Polska i inne kraje pozwane za kryzys klimatyczny

Młodzi aktywiści obwiniają rządy 33 państw o pogłębianie kryzysu klimatycznego, co w efekcie doprowadziło m.in. do pożarów lasów w Portugalii. stock.adobe.com/standardowa/Paulo M.F. Pires

Sześcioro Portugalczyków w wieku od 8 do 21 lat do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozywa łącznie 33 kraje za wywołanie światowego kryzysu klimatycznego, co w efekcie prowadzi do łamania praw człowieka. Na liście pozwanych państw znajdują się m.in. Norwegia i Polska. To pierwsza tego typu skarga, która trafiła do ETPC w Strasburgu.

Reklama

Wśród 33 pozwanych państw znajdują się też m.in.: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Szwecja, Dania, Estonia, Niemcy, Rosja, Ukraina i Hiszpania.



Pozew w imieniu młodych portugalskich aktywistów złożyła międzynarodowa organizacja GLAN (Global Legal Action Network). GLAN na początku września zamieściła komunikat prasowy, w którym informuje o sprawie.

Nie zrobiły wystarczająco dużo Młodzi Portugalczycy obwiniają kraje europejskie m.in. o to, że nie wdrożyły bardziej surowych środków w walce o środowisko, np. nie zmniejszyły emisji dwutlenku węgla. Brak odpowiednich działań przyczynił się do dużych zmian klimatycznych będących pośrednią przyczyną pożarów lasów, które trawiły Portugalię w ostatnich latach, uważają.



Poniżej: spot promujący inicjatywę przygotowany przez GLAN.

Climate case filed with European Court of Human Rights by Portuguese young people against 33 states.

Dowodem w sprawie ma być raport klimatologów z The Lancet Planetary Health z 2017 roku, który wskazuje Portugalię jako epicentrum zmian klimatycznych. Już teraz występują tam wysokie temperatury, które są groźne dla zdrowia, a w ciągu 50 lat w tej części Europy, jeśli zmiany klimatu nadal będą postępować w takim tempie, znacznie wzrośnie liczba zgonów z powodu upałów.

Rekord temperatury zanotowano w Lizbonie w sierpniu 2018. Wynosił on 44 stopnie Celsjusza.



Według powodów polityka klimatyczna pozwanych państw jest niewystarczająca, by sprostać celom określonym w Porozumieniu Paryskim.

Porozumienie paryskie - międzynarodowy plan działania w sprawie zmian klimatu, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przystąpiło do niego prawie 190 krajów, w tym państwa członkowskie UE. Porozumienie weszło w życie w listopadzie 2016. Jednym z ważniejszych założeń Porozumienia jest doprowadzenie do szybkiej redukcji emisji CO2.



Na razie nie jest pewne, czy ETPC zajmie się tą sprawą. Obecnie na jednym z portali crowdfundingowych trwa zbiórka na pokrycie ewentualnych kosztów procesowych.



W 2017 w Portugalii, w wyniku pożarów lasów, zginęło 120 osób.

stock.adobe.com/standardowa/ ricardo alves

Przemysł naftowy na cenzurowanym Norwegia co jakiś czas musi tłumaczyć się na arenie międzynarodowej z niewystarczających działań na rzecz klimatu - wszelkie oskarżenia dotyczą zazwyczaj wydobycia ropy naftowej. Tak było w grudniu ubiegłego roku, gdy młoda szwedzka aktywistka Greta Thunberg, wraz z czternaściorgiem innych nastolatków, wysłała m.in. do premier Erny Solberg list, w którym stwierdziła, że norweski przemysł naftowy stanowi zagrożenie dla praw dzieci na całym świecie – chodzi tu o szkodliwy wpływ, jaki wydobycie ropy ma na obecną sytuację klimatyczną. Młodzież apelowała do Norwegii o zaprzestanie wydobycia czarnego złota.