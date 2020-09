Parking zbudowano niezgodnie z przepisami. Raport po styczniowym pożarze

Podsumowujący raport opublikowany 3 września przez Urząd ds. Technologii i Administracji Budynków (DiBK) stwierdza jasno: wielopoziomowy parking znajdujący się koło lotniska w Stavanger nie został zaprojektowany zgodnie z przepisami, nie zapewniał też wystarczającego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nikt nie sprawdził

Raport stwierdza, że gdy zaprojektowano parking, zaostrzyły się przepisy. Od 2013 roku niezależne firmy mają bowiem kontrolować, czy projektowane zabezpieczenia przeciwpożarowe w większych budynkach spełniają wymagania technicznych przepisów budowlanych (TEK). Analiza wykazuje, że gdyby kontroli poddano projekt feralnego parkingu, prawdopodobnie wykryto by i skorygowano by błędy w projekcie. Tak się jednak nie stało. - Ocena pożaru wyjaśnia, dlaczego był on tak rozległy - komentuje Horne.



Zaraz po pożarze spekulowano, że jego przyczyną było zapalenie się któregoś z zaparkowanych na parkingu samochodów elektrycznych. - Pożar nie wybuchł w elbilu. Nic nie wskazuje na to, że samochody elektryczne wpłynęły na rozwój pożaru bardziej niż samochody benzynowe i diesla - czytamy w ocenie.



Informację, że to elbil był przczyną pożaru skomentowało nawet pismo zajmujące się dementowaniem fake newsów.