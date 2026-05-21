Pandemia zmieniła zakupy w Norwegii. Tak wygląda przeciętny koszyk

Norwegowie kupują mniej mięsa, ryb, pieczywa i ziemniaków niż przed pandemią. Jednocześnie w ich koszykach jest więcej owoców, warzyw, sera oraz napojów bez cukru. Tak wynika z nowych danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) za lata 2019-2025.

Statystyka obejmuje żywność i napoje kupowane w sklepach spożywczych. Dane pokazują zakupy na osobę rocznie, ale nie ujawniają faktycznego spożycia. Największe ilości jedzenia i napojów Norwegowie kupowali w latach pandemicznych: 2020 i 2021.

Nowe dane SSB pokazują, jak zmieniły się koszyki Norwegów Łączna kupiona ilość żywności i napojów na osobę wzrosła między 2019 a 2025 rokiem. Głównym powodem był duży wzrost zakupów napojów bez alkoholu. W większości innych grup produktów nastąpił spadek albo niewielka zmiana. SSB wskazuje, że poziom zakupów w 2025 roku w dużej mierze wrócił do stanu sprzed pandemii.



W 2025 roku Norwegowie kupili średnio ponad 103 litry napojów bez alkoholu na osobę. To o około 20 litrów więcej niż w 2019 roku. Najmocniej wzrosły zakupy napojów gazowanych bez cukru. Były wyższe o 14 litrów na osobę. W 2025 roku kupowano ich ponad dwa razy więcej niż napojów gazowanych z cukrem.

Wybory zakupowe w Norwegii wyraźnie zmieniły się na przestrzeni sześciu lat.

Norwegowie ograniczają mięso i ryby, ale kupują więcej owoców i warzyw Zakupy mięsa i produktów mięsnych spadły. W 2025 roku wyniosły średnio 40 kg na osobę. To prawie 3 kg mniej niż w 2019 roku. Zakupy ryb i owoców morza wyniosły poniżej 10 kg na osobę. Spadek przekroczył 1 kg. Zmieniła się też struktura zakupów mięsa. Czerwonego mięsa kupiono średnio 11 kg na osobę. To mniej o prawie 2,5 kg niż w 2019 roku. Białego mięsa kupiono 7,9 kg, co oznacza niewielki wzrost wobec 2019 roku.



Norwegowie kupili w 2025 roku ponad 39 kg pieczywa na osobę. To o około 4 kg mniej niż w 2019 roku. Największy spadek dotyczył pieczywa pełnoziarnistego, a wskazania jasnego pieczywa były względnie stabilne. Spadły też zakupy świeżych ziemniaków. Wzrosły zakupy owoców i warzyw. W 2025 roku wyniosły ponad 75 kg świeżych i mrożonych produktów na osobę. To o 0,4 kg więcej niż w 2019 roku. Wzrost dotyczył głównie owoców.

