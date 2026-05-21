21 maja 2026 08:59
Pandemia zmieniła zakupy w Norwegii. Tak wygląda przeciętny koszyk
Nowe dane SSB pokazują, jak zmieniły się koszyki Norwegów
W 2025 roku Norwegowie kupili średnio ponad 103 litry napojów bez alkoholu na osobę. To o około 20 litrów więcej niż w 2019 roku. Najmocniej wzrosły zakupy napojów gazowanych bez cukru. Były wyższe o 14 litrów na osobę. W 2025 roku kupowano ich ponad dwa razy więcej niż napojów gazowanych z cukrem.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wybory zakupowe w Norwegii wyraźnie zmieniły się na przestrzeni sześciu lat.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Ankieta
Co najbardziej zmieniło się w Twoim koszyku w Norwegii?
Norwegowie ograniczają mięso i ryby, ale kupują więcej owoców i warzyw
Norwegowie kupili w 2025 roku ponad 39 kg pieczywa na osobę. To o około 4 kg mniej niż w 2019 roku. Największy spadek dotyczył pieczywa pełnoziarnistego, a wskazania jasnego pieczywa były względnie stabilne. Spadły też zakupy świeżych ziemniaków. Wzrosły zakupy owoców i warzyw. W 2025 roku wyniosły ponad 75 kg świeżych i mrożonych produktów na osobę. To o 0,4 kg więcej niż w 2019 roku. Wzrost dotyczył głównie owoców.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz