20 maja 2026 09:03

Możesz zwiedzać, ale nie pij. Norwegia chce zmienić przepisy sprzedaży alkoholu

Norwegia przygotowuje zmianę zasad sprzedaży mocnego alkoholu. Lokalne destylarnie mogą dostać prawo do bezpośredniej sprzedaży własnych produktów odwiedzającym.
Akvavit to mocniejszy napój alkoholowy z wyczuwalnymi nutami ziół i przypraw. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Większość w Stortingu chce złagodzić przepisy dotyczące alkoholu. Chodzi o napoje powyżej 4,7 proc. Obecnie producenci muszą korzystać z systemu Vinmonopolet. To ogranicza sprzedaż na miejscu, także po zwiedzaniu destylarni, czy winiarni.
Koniec ważnej bariery dla destylarni. Storting chce nowych zasad sprzedaży

Atlungstad Håndverksdestilleri nad jeziorem Mjøsa działa w miejscu o długiej tradycji. Według Romaina Jourdana, cytowanego przez TV2, akvavit (lokalny trunek norweski) produkowano tam od 1855 r. Obiekt odwiedza ponad 20 tys. osób rocznie. Część turystów chce kupić butelkę po zwiedzaniu.

Dziś nie mogą tego zrobić w destylarni. Jourdan mówi, że goście muszą jechać do punktu Vinmonopolet. Dla wielu turystów jest to niezrozumiałe. W innych krajach zakup alkoholu bezpośrednio u producenta jest częścią wizyty.

Turyści w destylarniach i winiarniach nie mogą kupić prezentowanych butelek alkoholu.Fot. Pixabay

Większość w parlamencie popiera sprzedaż na miejscu

Za zmianami opowiada się szeroka większość w Stortingu. Tworzą ją Partia Pracy, Partia Postępu, Partia Konserwatywna, Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Centrum, Czerwoni i Zieloni. Parlament chce, aby rząd szybko przedstawił projekt zmian w prawie. Sprzeciwiają się mu jedynie norwescy chadecy.

Nowe zasady mają dopuścić sprzedaż ograniczonej ilości alkoholu własnej produkcji. Politycy wskazują na turystykę i lokalną gospodarkę. Erlend Larsen z Partii Konserwatywnej podkreśla, że rozwiązanie nie ma podważać roli Vinmonopolet. W debacie pojawiają się przykłady Szwecji i Finlandii.
Branża podkreśla, że potrzebne będą jasne kontrole. Lars Ole Ørjasæter z organizacji Norske destillerier mówi, że producenci będą musieli stosować się do nowych zasad, gdy zostaną określone. Tor André Johnsen z Partii Postępu oczekuje, że projekt trafi do konsultacji przed wakacjami. Według niego Storting może zająć się sprawą w październiku, a sprzedaż lokalnej świątecznej akvavitu mogłaby ruszyć przed Bożym Narodzeniem.
