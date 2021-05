Rozpoczyna się drugi etap otwarcia Norwegii: czas na luzowanie obostrzeń i zmiany w kwarantannie

Rada Ministrów postanowiła wprowadzić w życie drugi etap otwarcia Norwegii. Poza zmianami dla podróżujących, w kraju fiordów nastąpi liberalizacja dotychczasowych obostrzeń. Nowe przepisy weszły w życie 27 maja.

Poluzowanie restrykcji odczują m.in. osoby korzystające z lokali gastronomicznych. Władze wydłużyły możliwość serwowania napojów alkoholowych do północy. Zniesiono wymóg pozwalający zamówić alkohol wyłącznie do posiłku. Ponadto rząd zwiększył limit osób, które mogą brać udział w zajęciach sportowych i wydarzeniach masowych.



Do najważniejszych zmian należą podwyższenie limitu uczestników imprez publicznych odbywających się w pomieszczeniach (z 10 do 50) oraz spotkań prywatnych (w pomieszczeniach z 10 do 20 osób, a na świeżym powietrzu z 20 do 30). O tym, jaki poziom obostrzeń będzie obowiązywał w placówkach edukacyjnych, zdecydują gminy na podstawie lokalnej sytuacji epidemicznej