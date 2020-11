Ostatni krok przed całkowitym lockdownem. Polska wciska hamulec

4 listopada premier RP Matesz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia, które mają zahamować wzrost kolejnych zachorowań na covid-19. flickr.com/Fot: Krystian Maj/KPRM/ CC BY-NC-ND 2.0

4 listopada podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim ogłosili nowe obostrzenia dla całego kraju w związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń covid-19. Zamknięte zostaną m.in centra handlowe, a także tearty czy kina.

- Fala pandemii koronawirusa uderzyła w Polskę z niebywałą siłą - tymi słowami szef rządu rozpoczął popołudniową konferencję prasową . - Listopad będzie jednym z najtrudniejszych momentów w czasie pandemii. Przed nami arcytrudny czas - dodał.

Kolejne restrykcje Premier powiedział, że obecnie nie można mówić o stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, dlatego należy wprowadzić kolejne obostrzenia, które mają wyhamować rosnącą liczbę zakażeń. Poinformował, że po długiej dyskusji z ekspertami medycznymi, rząd wprowadza następujące środki zapobiegawcze:



- wprowadzenie nauki zdalnej dla uczniów klas 1-3 (od 9 listopada do 29 listopada)

- przedłużenie nauki zdalnej dla uczniów klasy 4-8, a także szkół ponadpodstawowych do końca listopada

- teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, świadczące usługi kulturalne, zostaną tymczasowo zamknięte

- hotele otwarte tylko dla osób podrożujących służbowo

- w sklepach do 100 m kwadratowych - limit 1 os. na 10 metrów kwadratowych, powyżej 100 m kwadratowch - 1 os./15 m kwadratowych

- zamknięte centra handlowe, oprócz aptek i sklepów spożywczych

- w kościołach - limit 1 osoba na 15 m kwadratowych

Wszystkie wprowadzone restrykcje obowiązują na razie do 29 listopada.

Premier zaapelował także do pracodawców, by wdrażać pracę zdalną, jeśli istnieje taka możliwość i nie ma konieczności fizycznej obecności pracownika w biurze.

Polska wciska hamulec bezpieczeństwa - Chcemy zmniejszyć mobilność społeczną. To jedyny skuteczny sposób, by zminimalizować liczbę zakażeń - powiedział premier.



Premier podkreślił, że Polska musi wcisnąć hamulec bezpieczeństwa, by nie doszło do całkowitego lockdownu, jak powiedział do “narodowej kwarantanny”. Wspomniał, że jeśli Polska przekroczy wskaźnik zakażeń 70-75 na 100 tys. mieszkańców, rząd zrealizuje czarny scenariusz, czyli tzw. twardy lockdown, gdzie będą obowiązywały restrykcje w m.in. przemieszczaniu się obywateli.

Jeśli liczba zakażeń się nie zmniejszy, rząd za ok. tydzień wprowadzi narodową kwarantannę.

~Mateusz Morawiecki, premier RP

Kolejny cios dla gospodarki - Epidemia jest fundamentalnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki i służby zdrowia, powiedział szef rządu. Morawiecki dodał, że rząd chce uratować jak największą liczbę miejsc pracy. - Państwo polskie będzie służyło nie tylko rekompensatą - tymi słowami premier odniósł się do niezwykle trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców z branż, takich jak m.in: turystyka, gastronomia, sektor fitness. Rząd, powiedział premier, będzie przedstawiał propozycje, by pomóc finansowo poszkodowanym na skutek kryzysu przedsiębiorcom. Morawiecki dodał , że rząd chce uratować jak największą liczbę miejsc pracy. - Deficyt budżetowy będzie niższy na koniec tego roku. To dobra wiadomość. Użyjemy tych pieniędzy na ratowanie przedsiębiorców - powiedział.

Zostańmy w domach Minister zdrowia zaapelował, by ograniczyć kontakty towarzyskie, a także wyjścia z domu tylko do tych niezbędnych, jak np. po zakupy spożywcze czy do pracy. Adam Niedzielski poprosił seniorów, by pozostali w domach. Szef resortu zdrowia podkreślił także, że niezwykle ważne jest stosowanie tzw. reguły DDM (dystans-dezynfekcja-maseczka), by chronić się przed zakażeniem. Zaapelował rownież do ozdrowieńców, by oddawali osocze na cele lecznicze.



Premier odniósł się też do fali protestów, która od ponad tygodnia przelewa się przez Polskę po wyroku TK dotyczącego zakazu aborcji w przypadku letalnej wady płodu. Poinformował, że protesty oznaczają wzrost zakażeń covid-19, zaapelował więc, by protestować w sieci. - Nie możemy się dać skłócić i podzielić - zaapelował. -To nie czas na dyskusje światopoglądowe. To czas na ochronę życia - dodał minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia również powiązał liczbę rosnących zakażeń z odbywającymi się protestami.

Liczba zakażeń cały czas rośnie Zgodnie z informacjami resortu zdrowia 4 listopada w Polsce odnotowano 24 692 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 316 osób, podaje resort zdrowia. Łączna liczba zakażonych wynosi w sumie (stan na 4.11) 439 536, od początku epidemii na koronawirusa zmarło już 6 475 osób.

