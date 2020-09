Oslo: od dziś nowe obostrzenia. W tle spór władz miasta z resortem zdrowia

Dziś w południe w stolicy zaczną obowiązywać nowe obostrzenia przeciwko rozprzestrzenianiu się covid-19. Zmiany ogłosił 28 września wieczorem przewodniczący Rady Miejskiej, Raymond Johansen. W Oslo w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano 44 nowe przypadki zarażenia koronawirusem, a wszystkie dzielnice przekroczyły wskaźnik 20 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Johansen poinformował, że od 29 września od godziny 12 zaczną w Oslo obowiązywać nowe środki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa: - obowiązek noszenia w transporcie publicznym maseczek ochronnych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1 metra od innych współpasażerów, - zakaz organizowania imprez halowych powyżej 50 uczestników, jeśli w danym miejscu nie ma miejsc siedzących, -wszystkie puby muszą mieć system rejestracji gości, aby zwiększyć skuteczność wykrywania nowych przypadków zakażenia. Informacje na temat gości mają być usuwane po 14 dniach. Nowe środki obowiązują na razie do 13 października. Choć, jak zaznacza Johansen, stołeczni mieszkańcy muszą być gotowi, że potrwa to dłużej. - Musimy wziąć pod uwagę, że może to potrwać do lata - stwierdził na konferencji prasowej.

Spór o restrykcje czy polityczne przepychanki?

W piątek wieczorem Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet), w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, przygotował dla władz Oslo zalecenia dot. wprowadzenia nowych obostrzeń. Pakiet zakładał m.in. zakaz prywatnych spotkań powyżej 5 osób, a także skrócenie godzin otwarcia pubów. Rada Miejska w ciągu weekendu nie podjęła jednak jakichkolwiek decyzji co do nowych środków ostrożności, w związku z czym w poniedziałek po południu szef resortu zdrowia Bent Høie zwołał konferencję prasową, na której zagroził unieważnieniem kompetencji Rady Miejskiej, jeśli nie wprowadzi w stolicy nowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się infekcji.



To pierwsza tego typu sytuacja w trakcie pandemii, gdy minister starał się wymusić wprowadzenie obostrzeń na lokalnych władzach. - Jestem zdziwiony - skomentował całe zdarzenie Johansen podczas wieczornej konferencji.



Ostatecznie jednak władze stolicy wprowadziły obostrzenia, choć nie zastosowały się do wszystkich zaleceń Helsedirektoratet. - To nie jest walka o władzę. Tylko o życie i pracę ludzi - podsumował Johansen.