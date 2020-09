Komunikacja miejska wciąż sparaliżowana: podwoiła się liczba strajkujących kierowców

Rośnie napięcie wokół strajku kierowców autobusów. W weekend do protestujących z Oslo i Viken dołączyło 4,5 tys. związkowców z Vestland, Trøndelag, Rogaland i Finnmark. W poniedziałek rano, 28 września, wciąż nie pojawiła się możliwość ugody pomiędzy pracownikami komunikacji miejskiej i ich pracodawcami. Obie strony nie kontaktują się ze sobą.

W poniedziałek, 28 września, protesty wciąż trwały. Obie strony nie próbowały nawiązać ugody. – Strona pracodawców jest nieugięta co do swojej oferty, która zapewnia wzrost płac na takim samym poziomie, jaki uzyskały inne grupy zawodowe po tegorocznych negocjacjach – skomentował sprawę Jon H. Stordrange, dyrektor generalny NHO Transport. Po stronie pracodawców stoi również Spekter. Związkowcy zrzeszeni są w Yrkestrafikkforbundet (Związek Pracowników Transportu Drogowego), Fellesforbundet (Zjednoczona Federacja Związków Zawodowych), Jernbaneforbundet (Związek Pracowników Kolei) oraz Fagforbundet (Norweski Związek Pracowników Gminnych).



Protestujący domagają się, by warunki płacowe kierowców zatrudnionych w komunikacji miejskiej poprawiły się. O porozumienie apelują przede wszystkim gminy. W wielu z nich sparaliżowany został lokalny transport. Może to skutkować m.in. odwołaniem zajęć w szkołach.