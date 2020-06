Norwegowie ciągle się boją: czy rząd zbyt szybko łagodzi panujące obostrzenia?

„Straszyliśmy, by ludzie przestrzegali obostrzeń”

Nie jest to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone w kraju fiordów. Podobny sondaż przeprowadzono w kwietniu. Wówczas, liczba osób negatywnie nastawionych do działań rządu była większa i wynosiła 54 proc. badanych. – Badanie pokazuje, że strach utrzymuje się na stałym, dość wysokim poziomie – skomentował dla ABC Nyheter Atle Dyregrov, specjalista Centrum Psychologii Kryzysowej Uniwersytetu w Bergen. – Myślę, że należało spodziewać się, że wiele osób się tym martwi. Władze wywołały strach i było to konieczne. [...] Chcemy, aby ludzie przestrzegali ograniczeń – dodał profesor psychologii.