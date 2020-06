W Norwegii wciąż obowiązuje kwarantanna. Minister sprawiedliwości prosi o cierpliwość

– Chociaż rozumiem, że wielu chce, abyśmy otworzyli się szybciej, proszę o cierpliwość – powiedziała Maeland podczas konferencji 5 czerwca. Minister podkreśliła także, że chociaż teraz rząd kontroluje sytuację spowodowaną infekcją, nie może pozwolić sobie na ryzyko ponownego nałożenia nowych ograniczeń. – Musimy teraz zrobić, co w naszej mocy, aby zapobiec zamknięciu się społeczeństwa, takiemu jakiego doświadczyliśmy 12 marca – dodała. Jednym z kolejnych bezpiecznych krów w stronę otwarcia Norwegii, jest zniesienie zakazu podróży w celach zawodowych. Bez konieczności przechodzenia kwarantanny, możliwe są między innymi wyjazdy służbowe z Norwegii do Danii, Szwecji i Finlandii.

Ważne daty

Minister Monica Maeland podczas konferencji podkreślała, że rozumie jak uciążliwa jest to sytuacja dla zarówno ludzi biznesu jak i osób prywatnych, które przez ograniczenia nie mogą na przykład zobaczyć swoich bliskich. – Rozumiem, że to frustrujące. I to nie wydaje się logiczne. Ale jest powód, dla którego otwieramy się powoli – powiedziała.



Maeland podała także kluczowe terminy, które mogą zmienić trudną sytuację norweskich mieszkańców i pracowników.



Do 15 czerwca rząd ma przeanalizować, czy i jak Norwegia może otworzyć się na wypoczynek w krajach skandynawskich.



Do 20 lipca powinna zostać podjęta decyzja odnośnie podróży w celach wypoczynkowych do sąsiadujących krajów europejskich.



20 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych powoła nową Radę ds. Podróży.