Nowe decyzje rządu w walce z koronawirusem: co się zmieni w sklepach, edukacji i gastronomii

Premier zaapelował, by święta spędzić w zawężonym gronie. flickr.com/ Kancelaria Premiera/ fot. Krystian Maj/KPRM/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Podczas konferencji prasowej 21 listopada z udziałem ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego premier Mateusz Morawiecki przedstawił rządowe postanowienia dotyczące obostrzeń w związku z epidemią covid-19 w Polsce.

„Zastanówcie się, czy to czas na podróże”. W ciągu 7 dni ponad pół tysiąca deportacji na granicy

Przede wszystkim 28 listopada zostanie wznowiona działalność sklepów w galeriach handlowych pod warunkiem, że będą funkcjonować w najwyższym reżimie sanitarnym. Zgodnie z pierwotnym założeniem w przyszłym miesiącu pojawią się dwie niedziele handlowe: 13 i 20 grudnia. Z decyzji Rady Ministrów nie ucieszą się natomiast branże gastronomiczna, kulturalna i sportowa. Lokale gastronomiczne, placówki takie jak muzea, kina czy teatry, jak również siłownie i kluby fitness pozostają amknięte przynajmniej do 27 grudnia. Restauracje czy bary niezmiennie mogą jedynie realizować zamówienia na wynos i na dowóz.

Tym razem wspólne ferie

Ponadto władze postanowiły przedłużyć naukę zdalną: szkoły będą nieczynne do 23 grudnia. Zmiany mają dotyczyć również ferii zimowych. Podczas gdy zwykle różne województwa odbywały je w różnych terminach, w 2021 roku ferie zostaną skumulowane dla wszystkich regionów Polski i potrwają od 4 do 17 stycznia. Ma to pomóc zmniejszyć ruch w kraju i pomóc przerwać łańcuch zakażeń.