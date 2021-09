Nowa rzeczywistość w Norwegii: nawet pięć partii w koalicji rządzącej

Komisje wyborcze przeliczyły 100 proc. głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Pewnym zwycięzcą głosowania została Partia Pracy i liderujący jej Jonas Gahr Støre. Stworzenie nowego rządu może zająć mu około miesiąca.

Uzyskanie większości bezwzględnej możliwe jest po zdobyciu co najmniej 85 mandatów do Stortingu. Koalicja znana sprzed 2013 roku – Partia Pracy, Centrum i Socjalistyczna Lewica – zdobyła w wyborach parlamentarnych bezpieczne 89 miejsc w norweskim parlamencie. Podczas poniedziałkowego wieczoru wyborczego lider Partii Centrum Trygve Slagsvold Vedum przyznał, że nowym premierem powinien zostać Jonas Gahr Støre. – Pomożemy sobie nawzajem i poprowadzimy Norwegię w nowym kierunku. Cele chcemy zrealizować z Partią Pracy – przyznał Vedum. Nie wyjawił jednak, czy bierze pod uwagę wspólny rząd z socjalistami.

Wyborcza klęska prawicy

Norwescy komentatorzy wskazują, że Norwegowie nie mogą być zadowoleni z frekwencji wyborczej. Z prawa do głosowania skorzystało 76,5 proc. uprawnionych. Oznacza to spadek o 2,4 p.p. w porównaniu z 2017 rokiem. Wynik jest jednym z najgorszych w powojennej historii kraju fiordów. Jeszcze więcej powodów do niezadowolenia mają partie norweskiej prawicy i centroprawicy. W porównaniu z poprzednim głosowaniem, straciły 20 mandatów. Z kolei Partia Pracy ograniczyła dorobek o jedno miejsce w Stortingu. Pod progiem wyborczym znalazła się Chrześcijańsko-demokratyczna Partia Norwegii, która utrzymała trzy z ośmiu foteli w norweskim parlamencie. Progu czterech proc. nie przekroczyli również Zieloni, ale mimo to powiększą dorobek o dwa mandaty. Największymi wygranymi są przedstawiciele Centrum (dziewięć miejsc więcej) oraz Czerwonych (wzrost z jednego do ośmiu miejsc w Stortingu).