Mandaty wyrównawcze i głosowanie trwające dwa miesiące: tak wyglądają wybory w Norwegii

Podobnie jak pozostałe państwa Europy, Norwegowie wybierają parlamentarzystów w ogólnokrajowym głosowaniu. Norweska scena polityczna i system wyborczy mają jednak unikalne cechy. W jaki sposób politycy zostaną wybrani do Stortingu? Czy zasady głosowania w kraju fiordów różnią się od polskich standardów?

Norweski król pozbawiony jest prawa do głosowania. Ma to zagwarantować neutralność polityczną monarchy. Fot. Sølve Sundsbø / The Royal Court

Norweskie prawo wyborcze

Uprawnieni do głosowania w wyborach parlamentarnych są obywatele Norwegii, którzy do końca 2021 roku skończą 18 lat oraz osoby, które kiedykolwiek były zarejestrowane jako mieszkaniec Norwegii. Z możliwości wyboru nie muszą korzystać 13 września. Od 1 lipca do 9 sierpnia każdy mógł zagłosować w dowolnej gminie w Norwegii. Do 3 września do organów wyborczych spływały także głosy z zagranicy. W dniu wyborów głos można oddać jedynie w miejscu zamieszkania.



Norweska procedura oddania głosu również odbiega od tej, którą znają osoby mieszkające w Polsce. Norwegowie otrzymują karty do głosowania wcześniej, nie pobierają ich w lokalach wyborczych. W 2021 roku mają możliwość cyfrowego odbioru dokumentu, za pośrednictwem cyfrowej skrzynki pocztowej lub Altinn. Osoby, które nie chciały skorzystać z takiego rozwiązania, otrzymały kartę pocztą, w formie tradycyjnej. Następnie, oddają głos i składają kartę w połowie. Otrzymują później pieczątkę od komisji i z tak przygotowanym dokumentem składają go w urnie wyborczej.