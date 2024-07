Nowa polska rakieta przekroczyła linię kosmosu. Bursztyn wystartował z norweskiej bazy

ILR-33 Amber (Bursztyn) 2K gotowa do startu na wyspie Andøya. Łukasiewicz - ILOT/materiały prasowe

Suborbitalna rakieta Instytutu Lotnictwa Łukasiewicz ILR-33 Amber (Bursztyn) 2K przeszła do historii, stając się pierwszą polską rakietą, która dotarła w kosmos. Została wystrzelona 3 lipca z norweskiej bazy startowej Andøya. Osiągnęła wysokość 101 kilometrów, czyli powyżej ogólnie przyjętej granicy oddzielającej atmosferę ziemską od przestrzeni kosmicznej, zwanej Linią Kármána.