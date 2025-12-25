Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norweskie święta pod znakiem ciepła. Takiej pogody Oslo nie pamięta

Redakcja

25 grudnia 2025 08:53

Kopiuj link
Norweskie święta pod znakiem ciepła. Takiej pogody Oslo nie pamięta

Dodatnie temperatury dominowały przez większość miesiąca. stock.adobe.com/licencja standardowa

Tegoroczne odliczanie do Bożego Narodzenia zapisało się jako najcieplejsze w historii Oslo i Bergen. Grudzień 2025 roku przynosi temperatury wyraźnie powyżej normy. Średnia dla całego kraju jest o 3,1 stopnia wyższa od wieloletniej.

Według Norweskiego Instytutu Meteorologicznego dodatnie temperatury w grudniu są w tym roku normą w obu miast. Informacje potwierdził dyżurny meteorolog Geir Otta Fagerlid w rozmowie z NTB.

Dane pochodzą ze stacji meteorologicznych Blindern w Oslo oraz Florida w Bergen. To tam zanotowano najcieplejszy początek grudnia od początku prowadzenia pomiarów.
Nawet 20 stopni różnicy. Tak będzie wyglądał koniec roku w Norwegii

Nietypowe warunki na północy kraju

Nietypowo ciepło jest również w północnej Norwegii. Prognozy wskazywały na intensywne opady deszczu i silny wiatr. Taki układ pogodowy bywa określany przez meteorologów jako burzowe święta.
Prognozy nie wskazują na klasyczne zimowe warunki.

Prognozy nie wskazują na klasyczne zimowe warunki.Fot. stock.adobe.com/standardowa /Jon Anders Wiken

W kilku rejonach północnej Norwegii zagrożenie lawinowe osiągnęło w okresie świątecznym czerwony poziom. Przyczyną są łagodne temperatury połączone z intensywnymi opadami deszczu.

Nad regionem utrzymuje się rzeka atmosferyczna, która ma oddziaływać do wieczora pierwszego dnia świąt. Podobne zjawisko ostatnio odnotowano tam w marcu 2022 roku.
Oslo notuje rekord ciepła. Grudniowa noc cieplejsza niż kiedykolwiek

Oslo blisko rekordu, Bergen czeka na zmianę pogody

W Oslo nadal istnieje możliwość ustanowienia rekordu ciepła dla całego grudnia. Dotychczasowy rekord pochodzi z 2006 roku, gdy średnia temperatura wyniosła 2,4 stopnia.

W 2025 roku średnia sięga na razie 4 stopni. W Bergen dalszy przebieg miesiąca może przynieść zmianę, ponieważ prognozy wskazują na ograniczenie napływu ciepłego powietrza.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Masaż Stillas utleie As Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.