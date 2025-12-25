Norweskie święta pod znakiem ciepła. Takiej pogody Oslo nie pamięta
25 grudnia 2025 08:53
Dodatnie temperatury dominowały przez większość miesiąca. stock.adobe.com/licencja standardowa
Dane pochodzą ze stacji meteorologicznych Blindern w Oslo oraz Florida w Bergen. To tam zanotowano najcieplejszy początek grudnia od początku prowadzenia pomiarów.
Nietypowe warunki na północy kraju
Prognozy nie wskazują na klasyczne zimowe warunki.Fot. stock.adobe.com/standardowa /Jon Anders Wiken
Nad regionem utrzymuje się rzeka atmosferyczna, która ma oddziaływać do wieczora pierwszego dnia świąt. Podobne zjawisko ostatnio odnotowano tam w marcu 2022 roku.
Oslo blisko rekordu, Bergen czeka na zmianę pogody
W 2025 roku średnia sięga na razie 4 stopni. W Bergen dalszy przebieg miesiąca może przynieść zmianę, ponieważ prognozy wskazują na ograniczenie napływu ciepłego powietrza.
