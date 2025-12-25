Norweskie święta pod znakiem ciepła. Takiej pogody Oslo nie pamięta

Dodatnie temperatury dominowały przez większość miesiąca. stock.adobe.com/licencja standardowa

Tegoroczne odliczanie do Bożego Narodzenia zapisało się jako najcieplejsze w historii Oslo i Bergen. Grudzień 2025 roku przynosi temperatury wyraźnie powyżej normy. Średnia dla całego kraju jest o 3,1 stopnia wyższa od wieloletniej.

Według Norweskiego Instytutu Meteorologicznego dodatnie temperatury w grudniu są w tym roku normą w obu miast. Informacje potwierdził dyżurny meteorolog Geir Otta Fagerlid w rozmowie z NTB.



Dane pochodzą ze stacji meteorologicznych Blindern w Oslo oraz Florida w Bergen. To tam zanotowano najcieplejszy początek grudnia od początku prowadzenia pomiarów.

Nietypowe warunki na północy kraju Nietypowo ciepło jest również w północnej Norwegii. Prognozy wskazywały na intensywne opady deszczu i silny wiatr. Taki układ pogodowy bywa określany przez meteorologów jako burzowe święta.

Prognozy nie wskazują na klasyczne zimowe warunki.

W kilku rejonach północnej Norwegii zagrożenie lawinowe osiągnęło w okresie świątecznym czerwony poziom. Przyczyną są łagodne temperatury połączone z intensywnymi opadami deszczu.



Nad regionem utrzymuje się rzeka atmosferyczna, która ma oddziaływać do wieczora pierwszego dnia świąt. Podobne zjawisko ostatnio odnotowano tam w marcu 2022 roku.

Oslo blisko rekordu, Bergen czeka na zmianę pogody W Oslo nadal istnieje możliwość ustanowienia rekordu ciepła dla całego grudnia. Dotychczasowy rekord pochodzi z 2006 roku, gdy średnia temperatura wyniosła 2,4 stopnia.



W 2025 roku średnia sięga na razie 4 stopni. W Bergen dalszy przebieg miesiąca może przynieść zmianę, ponieważ prognozy wskazują na ograniczenie napływu ciepłego powietrza.