Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Nawet 20 stopni różnicy. Tak będzie wyglądał koniec roku w Norwegii

Redakcja

23 grudnia 2025 10:22

Nawet 20 stopni różnicy. Tak będzie wyglądał koniec roku w Norwegii

Takie widoki będą zarezerwowane jedynie dla mieszkańców dalekiej północy Norwegii. Fot. Rune Larsen/MET (zdjęcie poglądowe)

Pogoda w Norwegii w noc sylwestrową będzie zróżnicowana i silnie zależna od regionu. Zapowiedzi meteorologiczne wskazują na odmienne warunki od północy po południe kraju. Miejscami pojawi się śnieg, w innych rejonach deszcz i dodatnie temperatury.

Nad południową Norwegią utrzyma się wyż baryczny. Przynosi spokojniejsze warunki wietrzne oraz chłodniejsze powietrze w głębi lądu. Na wybrzeżu temperatury mogą jednak utrzymać się powyżej zera aż do nocy sylwestrowej.

W regionach takich jak Møre og Romsdal i Trøndelag prognozowana jest większa wilgotność. Opady deszczu z okresu międzyświątecznego mogą przechodzić w śnieg.
Niebezpieczne drogi w Norwegii. Czy turyści dostaną zakaz jazdy?

Chłodniejsza północ i możliwe śnieżyce

Północ kraju pozostaje pod wpływem chłodnej masy powietrza. W Trøndelag, Nordland, Troms i Finnmark możliwe są okresowe opady śniegu. Nadal nie wiadomo, jak daleko na południe sięgną te zjawiska.

W południowej Norwegii wiatr ma być słabszy niż na północy. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są w Nordland i Troms.
Okolice Bergen tradycyjnie okażą się najwilgotniejsze i najcieplejsze.

Okolice Bergen tradycyjnie okażą się najwilgotniejsze i najcieplejsze.Fot. Fotolia

Duże różnice temperatur w miastach

Dane meteorologiczne pokazują wyraźne kontrasty pogodowe. W Kautokeino prognozowane są temperatury od -16 do -13 stopni oraz zachmurzenie. W Oslo możliwe są wartości od -1 do 1 stopnia i okresy ze słońcem.

Bergen i Stavanger mogą spodziewać się 2–4 stopni oraz opadów deszczu. W Tromsø przewidywany jest śnieg i ujemne temperatury.
Tak wygląda import przed świętami. Norwegowie dostają to od Świętego Mikołaja

Gdzie największa szansa na dobrą widoczność fajerwerków

Największe prawdopodobieństwo przejaśnień meteorolodzy wskazują w północnej Norwegii. Dotyczy to zwłaszcza obszarów położonych w głębi Finnmark.

Część regionów południowej Norwegii również może trafić na korzystne warunki. Ostateczny przebieg pogody będzie jednak zależał od lokalnych zmian bezpośrednio przed północą.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

