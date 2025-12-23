Nawet 20 stopni różnicy. Tak będzie wyglądał koniec roku w Norwegii

Takie widoki będą zarezerwowane jedynie dla mieszkańców dalekiej północy Norwegii. Fot. Rune Larsen/MET (zdjęcie poglądowe)

Pogoda w Norwegii w noc sylwestrową będzie zróżnicowana i silnie zależna od regionu. Zapowiedzi meteorologiczne wskazują na odmienne warunki od północy po południe kraju. Miejscami pojawi się śnieg, w innych rejonach deszcz i dodatnie temperatury.

Nad południową Norwegią utrzyma się wyż baryczny. Przynosi spokojniejsze warunki wietrzne oraz chłodniejsze powietrze w głębi lądu. Na wybrzeżu temperatury mogą jednak utrzymać się powyżej zera aż do nocy sylwestrowej.



W regionach takich jak Møre og Romsdal i Trøndelag prognozowana jest większa wilgotność. Opady deszczu z okresu międzyświątecznego mogą przechodzić w śnieg.

Chłodniejsza północ i możliwe śnieżyce Północ kraju pozostaje pod wpływem chłodnej masy powietrza. W Trøndelag, Nordland, Troms i Finnmark możliwe są okresowe opady śniegu. Nadal nie wiadomo, jak daleko na południe sięgną te zjawiska.



W południowej Norwegii wiatr ma być słabszy niż na północy. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są w Nordland i Troms.

Okolice Bergen tradycyjnie okażą się najwilgotniejsze i najcieplejsze.Fot. Fotolia

Duże różnice temperatur w miastach Dane meteorologiczne pokazują wyraźne kontrasty pogodowe. W Kautokeino prognozowane są temperatury od -16 do -13 stopni oraz zachmurzenie. W Oslo możliwe są wartości od -1 do 1 stopnia i okresy ze słońcem.



Bergen i Stavanger mogą spodziewać się 2–4 stopni oraz opadów deszczu. W Tromsø przewidywany jest śnieg i ujemne temperatury.

Gdzie największa szansa na dobrą widoczność fajerwerków Największe prawdopodobieństwo przejaśnień meteorolodzy wskazują w północnej Norwegii. Dotyczy to zwłaszcza obszarów położonych w głębi Finnmark.



Część regionów południowej Norwegii również może trafić na korzystne warunki. Ostateczny przebieg pogody będzie jednak zależał od lokalnych zmian bezpośrednio przed północą.