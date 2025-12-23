Nawet 20 stopni różnicy. Tak będzie wyglądał koniec roku w Norwegii
23 grudnia 2025 10:22
Takie widoki będą zarezerwowane jedynie dla mieszkańców dalekiej północy Norwegii. Fot. Rune Larsen/MET (zdjęcie poglądowe)
W regionach takich jak Møre og Romsdal i Trøndelag prognozowana jest większa wilgotność. Opady deszczu z okresu międzyświątecznego mogą przechodzić w śnieg.
Chłodniejsza północ i możliwe śnieżyce
W południowej Norwegii wiatr ma być słabszy niż na północy. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są w Nordland i Troms.
Duże różnice temperatur w miastach
Bergen i Stavanger mogą spodziewać się 2–4 stopni oraz opadów deszczu. W Tromsø przewidywany jest śnieg i ujemne temperatury.
Gdzie największa szansa na dobrą widoczność fajerwerków
Część regionów południowej Norwegii również może trafić na korzystne warunki. Ostateczny przebieg pogody będzie jednak zależał od lokalnych zmian bezpośrednio przed północą.
