1 NOK

Aktualności

Oslo notuje rekord ciepła. Grudniowa noc cieplejsza niż kiedykolwiek

Redakcja

15 grudnia 2025 16:46

Oslo notuje rekord ciepła. Grudniowa noc cieplejsza niż kiedykolwiek

Prognozy nie wskazują na szybkie ochłodzenie Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W Oslo odnotowano najcieplejszą grudniową noc w historii pomiarów. Rekord padł z 14 na 15 grudnia, według danych Instytutu Meteorologii (Meteorologisk Institutt). Temperatura nie spadła poniżej 6,9 stopnia.

Norweski Instytut Meteorologiczny poinformował, że to najwyższa grudniowa nocna temperatura zmierzona w Oslo. Poprzedni rekord wynosił 6,7 stopnia. Został ustanowiony 20 grudnia 2015 roku. Pomiary temperatury na stacji Blindern prowadzone są nieprzerwanie od 1937 roku.
Ostrzeżenia pogodowe w kraju

Wyjątkowo łagodna pogoda występuje także w innych częściach Norwegii. Wydano pomarańczowe ostrzeżenie przed powodzią dla części Rogaland i Agder.

W gminie Sokndal powołano sztab kryzysowy w związku z rosnącym stanem wody. Burmistrz zaapelował do rodziców o pozostawienie dzieci w domach.
W kilku regionach notowane są wysokie stany wód.

W kilku regionach notowane są wysokie stany wód.Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: Rico Lob

Grudzień bez zimowej aury

W Oslo ulice pozostają bezśnieżne. Dotychczasowe warunki nie wskazują na szybkie nadejście zimowej pogody. Grudzień był łagodny i pochmurny, z niewielką ilością opadów śniegu w stolicy. Potwierdzają to bieżące obserwacje meteorologiczne.

Według zapowiedzi synoptyków utrzyma się aktywność niżów. Oznacza to dalszą przewagę łagodnej pogody. Dyżurna meteorolog Rebecca Roggentin poinformowała, że w najbliższym czasie nie widać wyraźnych zmian, szczególnie dla Oslo.
