Oslo notuje rekord ciepła. Grudniowa noc cieplejsza niż kiedykolwiek
15 grudnia 2025 16:46
Prognozy nie wskazują na szybkie ochłodzenie Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
W gminie Sokndal powołano sztab kryzysowy w związku z rosnącym stanem wody. Burmistrz zaapelował do rodziców o pozostawienie dzieci w domach.
Grudzień bez zimowej aury
Według zapowiedzi synoptyków utrzyma się aktywność niżów. Oznacza to dalszą przewagę łagodnej pogody. Dyżurna meteorolog Rebecca Roggentin poinformowała, że w najbliższym czasie nie widać wyraźnych zmian, szczególnie dla Oslo.
