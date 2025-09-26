Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Norweskie firmy przyspieszają: użycie sztucznej inteligencji potroiło się

Emil Bogumił

26 września 2025 12:13

Kopiuj link
1
Norweskie firmy przyspieszają: użycie sztucznej inteligencji potroiło się

Wiele grup nadal posiada obawy przed korzystaniem z AI lub przyznaje, że nie nabyło odpowiednich umiejętności. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Sztuczna inteligencja zyskuje popularność w Norwegii. W grupie wiekowej 16–79 lat 54 proc. osób deklaruje użycie generatywnej AI w ostatnich trzech miesiącach, wobec 36 proc. rok wcześniej. 

Jak wynika z badania Centralnego Biura Statystycznego (SSB), wzrost wykorzystania generatywnej AI dotyczy rozwiązań konwersacyjnych oraz narzędzi do tworzenia treści tekstowych, graficznych i wideo. Wskaźnik 54 proc. obejmuje m.in. korzystanie z popularnych usług, a dynamika rok do roku wynosi 18 punktów procentowych. Dane wskazują na różnice między płciami: 58 proc. mężczyzn oraz 49 proc. kobiet zadeklarowało użycie takich narzędzi.
Sztuczna inteligencja w Norwegii. Wiemy, ile miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych

Młodzi chętniej korzystają z AI

Rozkład wyników według wieku pokazuje najsilniejszy wzrost w grupie 35–44 lata. W grupie odsetek użytkowników generatywnej AI sięga blisko siedmiu na dziesięciu badanych, co oznacza wzrost o 30 punktów procentowych rok do roku. W grupie 45–54 lata wskaźnik wzrósł z 35 do 56 proc., a wśród osób 16–24 lata korzystanie utrzymuje się na poziomie około ośmiu na dziesięciu.
Osoby młodsze szybciej adaptują zmiany związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji.

Osoby młodsze szybciej adaptują zmiany związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji.Il. SSB

Norweskie firmy otwierają się na AI

W firmach wzrost użycia sztucznej inteligencji utrzymuje tempo około 10 punktów procentowych rocznie od 2023 roku. W 2025 roku trzy na dziesięć przedsiębiorstw z co najmniej 10 pracownikami deklaruje stosowanie jednej lub większej liczby technologii AI, wobec dwóch na dziesięć rok wcześniej i jednego na dziesięć dwa lata wcześniej.

W największych organizacjach (powyżej 99 pracowników) wskaźnik wzrósł z 27 do 58 proc. od 2023 roku.
Większe firmy szybciej i chętniej wprowadzają narzędzia sztucznej inteligencji.

Większe firmy szybciej i chętniej wprowadzają narzędzia sztucznej inteligencji.Il. SSB

Kto nie wprowadza sztucznej inteligencji?

W zestawieniu barier we wdrażaniu AI dominują kwestie kompetencyjne i regulacyjne. Według deklaracji 70 proc. firm nie korzysta jeszcze ze sztucznej inteligencji. 77 proc. z nich wskazuje na brak odpowiednich umiejętności jako główną przeszkodę, co oznacza wzrost z 69 proc. rok wcześniej.

Dodatkowo cztery na dziesięć firm niewdrażających AI wymienia ochronę danych i prywatność. Władze organizacji obawiają się także braku dokładnych regulacji we wskazanym obszarze.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Cyrk
3 godziny temu
W artykule o meczu Norwegia Izrael były 3 komentarze. Nagle zniknęła treść artykułu i komentarze . Taka to mamy wolność słowa . Cenzura internetu ma się dobrze . W Nepalu poradzili sobie.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

