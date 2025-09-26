Norweskie firmy przyspieszają: użycie sztucznej inteligencji potroiło się
26 września 2025 12:13
Wiele grup nadal posiada obawy przed korzystaniem z AI lub przyznaje, że nie nabyło odpowiednich umiejętności. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Młodzi chętniej korzystają z AI
Norweskie firmy otwierają się na AI
W największych organizacjach (powyżej 99 pracowników) wskaźnik wzrósł z 27 do 58 proc. od 2023 roku.
Kto nie wprowadza sztucznej inteligencji?
Dodatkowo cztery na dziesięć firm niewdrażających AI wymienia ochronę danych i prywatność. Władze organizacji obawiają się także braku dokładnych regulacji we wskazanym obszarze.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.