Norweskie firmy przyspieszają: użycie sztucznej inteligencji potroiło się

Wiele grup nadal posiada obawy przed korzystaniem z AI lub przyznaje, że nie nabyło odpowiednich umiejętności. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Sztuczna inteligencja zyskuje popularność w Norwegii. W grupie wiekowej 16–79 lat 54 proc. osób deklaruje użycie generatywnej AI w ostatnich trzech miesiącach, wobec 36 proc. rok wcześniej.

Jak wynika z badania Centralnego Biura Statystycznego (SSB), wzrost wykorzystania generatywnej AI dotyczy rozwiązań konwersacyjnych oraz narzędzi do tworzenia treści tekstowych, graficznych i wideo. Wskaźnik 54 proc. obejmuje m.in. korzystanie z popularnych usług, a dynamika rok do roku wynosi 18 punktów procentowych. Dane wskazują na różnice między płciami: 58 proc. mężczyzn oraz 49 proc. kobiet zadeklarowało użycie takich narzędzi.

Młodzi chętniej korzystają z AI Rozkład wyników według wieku pokazuje najsilniejszy wzrost w grupie 35–44 lata. W grupie odsetek użytkowników generatywnej AI sięga blisko siedmiu na dziesięciu badanych, co oznacza wzrost o 30 punktów procentowych rok do roku. W grupie 45–54 lata wskaźnik wzrósł z 35 do 56 proc., a wśród osób 16–24 lata korzystanie utrzymuje się na poziomie około ośmiu na dziesięciu.

Osoby młodsze szybciej adaptują zmiany związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji.Il. SSB

Norweskie firmy otwierają się na AI W firmach wzrost użycia sztucznej inteligencji utrzymuje tempo około 10 punktów procentowych rocznie od 2023 roku. W 2025 roku trzy na dziesięć przedsiębiorstw z co najmniej 10 pracownikami deklaruje stosowanie jednej lub większej liczby technologii AI, wobec dwóch na dziesięć rok wcześniej i jednego na dziesięć dwa lata wcześniej.



W największych organizacjach (powyżej 99 pracowników) wskaźnik wzrósł z 27 do 58 proc. od 2023 roku.

Większe firmy szybciej i chętniej wprowadzają narzędzia sztucznej inteligencji.Il. SSB

Kto nie wprowadza sztucznej inteligencji? W zestawieniu barier we wdrażaniu AI dominują kwestie kompetencyjne i regulacyjne. Według deklaracji 70 proc. firm nie korzysta jeszcze ze sztucznej inteligencji. 77 proc. z nich wskazuje na brak odpowiednich umiejętności jako główną przeszkodę, co oznacza wzrost z 69 proc. rok wcześniej.



Dodatkowo cztery na dziesięć firm niewdrażających AI wymienia ochronę danych i prywatność. Władze organizacji obawiają się także braku dokładnych regulacji we wskazanym obszarze.