Nowy wariant koronawirusa wykryty również w Norwegii. Może być bardziej zaraźliwy niż inne mutacje

W Norwegii wykryto kolejny wariant koronawirusa – łącznie w kraju fiordów zarejestrowano 22 przypadki zakażeń nową mutacją, nazwaną B. 1.525. Do tej pory wiadomo, że jest ona podobna do angielskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego wariantu wirusa.

B. 1.525 stwierdzono już w 13 krajach, w tym w Danii i Wielkiej Brytanii. Istnieje ryzyko, że wariant jest równie zaraźliwy co pozostałe mutacje koronawirusa lub nawet bardziej, jednak według Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) nie wymaga on wprowadzania dodatkowych środków kontroli zakażeń poza tym, co już się praktykuje w przypadku innych wariantów, oraz prawdopodobnie nie prowadzi do cięższego przebiegu choroby.