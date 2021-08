Norweski rząd nie zdecyduje się na wdrożenie kolejnego kroku: sprzeciw wobec likwidacji obostrzeń

Rząd wprowadził drobne poprawki dotyczące obostrzeń obowiązujących w ramach trzeciego kroku otwarcia Norwegii:



- Osoby dorosłe, podobnie jak obecnie dzieci, będą mogły uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, meczach i zjazdach na terenie różnych regionów oraz w różnych środowiskach.

- Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty organizujące imprezy integracyjne itp. muszą przestrzegać obostrzeń dotyczących wydarzeń prywatnych. Dotychczas tego typu wydarzenia organizowano na podstawie regulacji imprez publicznych.

- Nieletni podróżujący do Norwegii z rodzicami, których nie obowiązują z różnych przyczyn ograniczenia wjazdu, przekraczają granicę na takich samych zasadach co odpowiadający za nich opiekunowie.

- Promy pasażerskie płynące z kraju zielonego do kraju objętego kwarantanną, bez zabierania na pokład nowych pasażerów, nie będą uważane za środki transportu publicznego, zgodnie z przepisami rozporządzenia dot. COVID-19 w sprawie zwolnień z kwarantanny wjazdowej dla podróżnych z krótkim pobytem na obszarze objętym kwarantanną.



Zmiany wejdą w życie drugiego sierpnia.