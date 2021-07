Koniec z kwarantanną w Norwegii? Zamiast niej szczepienia i testy

Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) z nadzieją patrzy na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli instytucji wynika, że szczepienia i masowe testowanie mają ochronić mieszkańców Norwegii przed koniecznością poddawania się kwarantannie.

Wpływ na sytuację epidemiczną w kraju fiordów mają nie tylko przyjezdni, ale przede wszystkim osoby na stałe przebywające w Norwegii. Wśród miejsc wymienianych jako kluczowe do zahamowania rozwoju pandemii wymieniane są m.in. szkoły. – W pierwszych tygodniach po rozpoczęciu roku szkolnego będziemy w stanie ograniczyć stosowanie kwarantanny i zaproponować alternatywę w postaci testów – stwierdził w rozmowie z VG Bjørn Guldvog, dyrektor Urzędu ds. Zdrowia. Norweska służba zdrowia planuje zmienić schemat działania. Proponuje, by w kraju fiordów wprowadzić schemat TIST (testowanie, izolowanie, śledzenie sytuacji epidemicznej, testowanie) w miejsce schematu TISK (testowanie, izolowanie, śledzenie sytuacji epidemicznej, kwarantanna). Odzwierciedleniem nowego planu będzie zmiana postępowania w szkołach. Po wykryciu zakażenia u jednego ucznia, reszta podopiecznych nie trafi na kwarantannę, a zostanie poddana testom i dalszym obserwacjom.

Bjørn Guldvog przyznał, że zmiana schematu działania w szkołach przełoży się na cały kraj. Ma być jednym z elementów normalizacji sytuacji w kraju i podejścia do COVID-19 jak do jednej z wielu chorób. Poza testami, kolejnym ważnym krokiem ma być kontynuowanie programu szczepień. Te mają uchronić Norwegię przez czwartą falą pandemii, wywołaną zwiększoną ilością zakażeń wariantem delta.

Do siódmego lipca w Norwegii zaszczepiono przynajmniej jedną dawką 53 proc. mieszkańców. Fot. mbruxelle - stock.adobe.com, licencja standardowa

Dyrektor Urzędu ds. Zdrowia uważa, że w pewnym momencie pandemii, być może na przełomie jesieni i zimy, wnikliwe testowanie i izolacja nie będą potrzebne. – Dojdziemy do momentu, w którym będziemy mogli podchodzić do tego, jak do grypy. Izolacja nie będzie wymagana prawnie, ale zalecana na wzór postępowania przy innych chorobach – podsumował Bjørn Guldvog.