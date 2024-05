Norweski kabel do badań morskich znów stracił zasilanie. Naukowcy szukają przyczyny

Podmorski kabel należący do obserwatorium oceanicznego LoVe pod Vesterålen 9 maja znów stracił zasilanie, ale przyczyna jest nieznana. W 2021 roku przewód został przecięty, a jego 4,2-kilometrowy fragment zniknął bez śladu.

Obserwatorium Morskie Lofoty-Vesterålen (LoVe) to infrastruktura służąca do badań i monitorowania obszaru morskiego. System powstał w 2013 r., kiedy Instytut Badań Morskich we współpracy z firmą Equinor uruchomił pierwszy węzeł poza Bø.