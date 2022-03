Kabel łączący Norwegię i Wielką Brytanię gotowy. North Sea Link to najdłuższe podwodne połączenie świata

Wymiana energii elektrycznej pomiędzy krajem fiordów i Wyspami Brytyjskimi jest już możliwa. Grupa Prysmian, odpowiedzialna za inwestycję North Sea Link, otrzymała ostatnie dokumenty świadczące o zakończeniu realizacji projektu. Udane próby eksploatacji przeprowadzono jeszcze w 2021 roku.

Budowa interkonektora, czyli instalacji umożliwiającej przesył w dwóch kierunkach, trwała od 2015 do 2022 roku. 14 lutego włoska grupa Prysmian otrzymała certyfikat zrealizowania projektu. Prace instalacyjne zakończono jeszcze w 2020 roku. Ostatnie miesiące wykonywano i sprawdzano złącza w obu państwach oraz poddawano North Sea Link próbnym eksploatacjom. Wszystkie działania zakończyły się sukcesem. Inwestycję zakończono zgodnie z przewidzianym harmonogramem.

Norwesko-brytyjska współpraca

North Sea Link to najdłuższe połączenie elektroenergetyczne na świecie. Kabel biegnący po dnie Morza Północnego liczy 720 kilometrów. Umożliwia przesył energii odnawialnej pomiędzy Wielką Brytanią i Norwegią. Siedmioletnia realizacja projektu kosztowała 550 mln euro. Częściowo sfinansowała go Unia Europejska – zakwalifikował się do instrumentu „Łącząc Europę”, który wspierał ważne elementy infrastrukturalne wspólnoty w latach 2014-2020. Moc North Sea Link określa się jako 1400 MW.