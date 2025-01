Norweski grunt niespokojny. Trzęsienie ziemi w okolicy Vestlandet

Wczoraj wieczorem na morzu blisko Vestlandet doszło do trzęsienia ziemi o maksymalnej sile 4,3 w skali Richtera. Jak na Norwegię – dość silnego.

Kłopotliwy spadek po epoce lodowcowej

Zachodnia i północna Norwegia to obszary ponadprzeciętnie aktywne sejsmicznie w Europie Północnej. Dlaczego tak jest, skoro większość trzęsień ziemi ma miejsce na styku płyt tektonicznych (tak położona jest Islandia i Jan Mayen, ale Norwegia właściwa już nie)? Tego typu wewnątrzkontynentalne trzęsienia ziemi są problemem stosunkowo mało zbadanym, ale zakłada się, że spora aktywność sejsmiczna tego regionu świata to zwykle efekt wypiętrzenia terenu po epoce lodowcowej oraz erozji lodowców w wyniku drążenia dolin. Ponadto ryzyko trzęsień ziemi wzrasta w okresie przejściowym od zimy do wiosny, co może być spowodowane zmianami poziomu wód gruntowych i ciężarem mas śniegu. Okres przejściowy od zimy do wiosny już za moment, coś się być może jeszcze wydarzy.