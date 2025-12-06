Norweska choinka podzieliła Londyn. "Z każdym rokiem coraz skromniej"

To pierwsza edycja, w której decyzję o wyborze choinki podjęli internauci. Fot. X/@trafalgartree/Canva Pro

Na Trafalgar Square w Londynie stanęła tradycyjna świąteczna choinka z Oslo. Mimo długoletniej tradycji, część Brytyjczyków ponownie wyraża rozczarowanie wyglądem drzewka.

Choinka z Oslo została ustawiona na centralnym placu Londynu jako doroczny symbol przyjaźni między Norwegią a Wielką Brytanią. W tym roku to już 79. odsłona tradycji. Wielu mieszkańców i turystów zwraca uwagę na smukłą sylwetkę drzewa. Niektórzy mówią, że choinka wygląda coraz skromniej z każdym rokiem.

Brytyjczycy komentują wygląd choinki Wśród obserwatorów znalazła się Sylvia Scott podaje NRK, która określiła choinkę jako "smukłą i małą". Kobieta przyznała, że spodziewała się bardziej okazałego prezentu. Po zorientowaniu się, że rozmawia z norweskim dziennikarzem, dodała jednak z uśmiechem podziękowania dla Norwegii.



W tym roku po raz pierwszy drzewko zostało wybrane w internetowym głosowaniu przeprowadzonym przez Visit Norway. Nowością jest również sposób transportu – choinkę przewieziono z użyciem elektrycznych ciężarówek po obu stronach Morza Północnego.

Hope you guys over in the UK enjoy the tree this year This is the 79th time the City of Oslo sends a Christmas tree to London as a thank-you for the help during the Second World War. pic.twitter.com/XrmiiYvATl — Joakim ???? (@joakial_) December 3, 2025

Głosy krytyki, ale i oznaki sympatii Sceptycznych opinii nie brakuje również wśród innych odwiedzających Trafalgar Square. Marilyn Goatley podkreśla, że przez drzewko "można przejrzeć na wylot", a jej zdaniem gęstsze gałęzie poprawiłyby efekt. Podobnie ocenia sytuację Diane Hughes, która przyjechała z wnuczką z północy Anglii i liczyła na większą choinkę.



Pojawiają się też głosy z zagranicy – jedna z amerykańskich turystek żartobliwie stwierdziła, że "wszystko tutaj wydaje się trochę mniejsze". Mimo to wielu przechodniów zatrzymuje się, by zrobić zdjęcie.

And just like that… I’m SHINING BRIGHT it’s officially the Christmas season! Thank you to everyone who came out tonight, you made my big moment feel extra magical. pic.twitter.com/odfXHcdDxB — Trafalgar Square Tree (@trafalgartree) December 4, 2025

Oslo reaguje z humorem Zastrzeżenia nie zniechęcają władz Oslo. Burmistrz Anne Lindboe reaguje na komentarze z humorem i zachęca londyńczyków, by ocenili drzewko dopiero po pełnym przystrojeniu. Podkreśla, że choinka – jak każdy 60-letni "klasyk" – potrzebuje chwili, by zaprezentować się w pełnej okazałości.



Na miejscu są także turyści, którzy chwalą prezent od Norwegii i zapewniają, że z ozdobami będzie wyglądał "pięknie". Ich zdaniem drzewko już teraz wprowadza świąteczny nastrój w centrum miasta.

Świąteczny nastrój mimo sporów o kształt Choć dekoracje ograniczą się jedynie do pionowych świateł, a nie popularnych w Wielkiej Brytanii girland oplatających drzewko, tradycja pozostaje niezmienna. Londyńczycy i przyjezdni czekają na moment zapalenia iluminacji, który oficjalnie otworzy sezon świąteczny na Trafalgar Square. Dla wielu to właśnie ten rytuał stanowi symboliczny początek grudniowej atmosfery.



Turyści podkreślają, że nawet skromniejsze drzewko potrafi wprowadzić świąteczny nastrój, który z każdym dniem będzie coraz bardziej widoczny w centrum Londynu.

