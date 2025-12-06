Norweska choinka podzieliła Londyn. "Z każdym rokiem coraz skromniej"
06 grudnia 2025 09:53
To pierwsza edycja, w której decyzję o wyborze choinki podjęli internauci. Fot. X/@trafalgartree/Canva Pro
Brytyjczycy komentują wygląd choinki
W tym roku po raz pierwszy drzewko zostało wybrane w internetowym głosowaniu przeprowadzonym przez Visit Norway. Nowością jest również sposób transportu – choinkę przewieziono z użyciem elektrycznych ciężarówek po obu stronach Morza Północnego.
Hope you guys over in the UK enjoy the tree this year This is the 79th time the City of Oslo sends a Christmas tree to London as a thank-you for the help during the Second World War. pic.twitter.com/XrmiiYvATl— Joakim ???? (@joakial_) December 3, 2025
Głosy krytyki, ale i oznaki sympatii
Pojawiają się też głosy z zagranicy – jedna z amerykańskich turystek żartobliwie stwierdziła, że "wszystko tutaj wydaje się trochę mniejsze". Mimo to wielu przechodniów zatrzymuje się, by zrobić zdjęcie.
And just like that… I’m SHINING BRIGHT it’s officially the Christmas season! Thank you to everyone who came out tonight, you made my big moment feel extra magical. pic.twitter.com/odfXHcdDxB— Trafalgar Square Tree (@trafalgartree) December 4, 2025
Oslo reaguje z humorem
Na miejscu są także turyści, którzy chwalą prezent od Norwegii i zapewniają, że z ozdobami będzie wyglądał "pięknie". Ich zdaniem drzewko już teraz wprowadza świąteczny nastrój w centrum miasta.
Świąteczny nastrój mimo sporów o kształt
Turyści podkreślają, że nawet skromniejsze drzewko potrafi wprowadzić świąteczny nastrój, który z każdym dniem będzie coraz bardziej widoczny w centrum Londynu.
