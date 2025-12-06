Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Norweska choinka podzieliła Londyn. "Z każdym rokiem coraz skromniej"

Redakcja

06 grudnia 2025 09:53

Norweska choinka podzieliła Londyn.

To pierwsza edycja, w której decyzję o wyborze choinki podjęli internauci. Fot. X/@trafalgartree/Canva Pro

Na Trafalgar Square w Londynie stanęła tradycyjna świąteczna choinka z Oslo. Mimo długoletniej tradycji, część Brytyjczyków ponownie wyraża rozczarowanie wyglądem drzewka.

Choinka z Oslo została ustawiona na centralnym placu Londynu jako doroczny symbol przyjaźni między Norwegią a Wielką Brytanią. W tym roku to już 79. odsłona tradycji. Wielu mieszkańców i turystów zwraca uwagę na smukłą sylwetkę drzewa. Niektórzy mówią, że choinka wygląda coraz skromniej z każdym rokiem.
Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz

Brytyjczycy komentują wygląd choinki

Wśród obserwatorów znalazła się Sylvia Scott podaje NRK, która określiła choinkę jako "smukłą i małą". Kobieta przyznała, że spodziewała się bardziej okazałego prezentu. Po zorientowaniu się, że rozmawia z norweskim dziennikarzem, dodała jednak z uśmiechem podziękowania dla Norwegii.

W tym roku po raz pierwszy drzewko zostało wybrane w internetowym głosowaniu przeprowadzonym przez Visit Norway. Nowością jest również sposób transportu – choinkę przewieziono z użyciem elektrycznych ciężarówek po obu stronach Morza Północnego.

Głosy krytyki, ale i oznaki sympatii

Sceptycznych opinii nie brakuje również wśród innych odwiedzających Trafalgar Square. Marilyn Goatley podkreśla, że przez drzewko "można przejrzeć na wylot", a jej zdaniem gęstsze gałęzie poprawiłyby efekt. Podobnie ocenia sytuację Diane Hughes, która przyjechała z wnuczką z północy Anglii i liczyła na większą choinkę.

Pojawiają się też głosy z zagranicy – jedna z amerykańskich turystek żartobliwie stwierdziła, że "wszystko tutaj wydaje się trochę mniejsze". Mimo to wielu przechodniów zatrzymuje się, by zrobić zdjęcie.

Oslo reaguje z humorem

Zastrzeżenia nie zniechęcają władz Oslo. Burmistrz Anne Lindboe reaguje na komentarze z humorem i zachęca londyńczyków, by ocenili drzewko dopiero po pełnym przystrojeniu. Podkreśla, że choinka – jak każdy 60-letni "klasyk" – potrzebuje chwili, by zaprezentować się w pełnej okazałości.

Na miejscu są także turyści, którzy chwalą prezent od Norwegii i zapewniają, że z ozdobami będzie wyglądał "pięknie". Ich zdaniem drzewko już teraz wprowadza świąteczny nastrój w centrum miasta.
Norweskie wyjazdy przed świętami. Zarobią przede wszystkim Niemcy i Polacy

Świąteczny nastrój mimo sporów o kształt

Choć dekoracje ograniczą się jedynie do pionowych świateł, a nie popularnych w Wielkiej Brytanii girland oplatających drzewko, tradycja pozostaje niezmienna. Londyńczycy i przyjezdni czekają na moment zapalenia iluminacji, który oficjalnie otworzy sezon świąteczny na Trafalgar Square. Dla wielu to właśnie ten rytuał stanowi symboliczny początek grudniowej atmosfery.

Turyści podkreślają, że nawet skromniejsze drzewko potrafi wprowadzić świąteczny nastrój, który z każdym dniem będzie coraz bardziej widoczny w centrum Londynu.
Komentarze (4)
Dodaj komentarz
lolo
przed chwilą
Mężczyzna aresztowany za posiadanie kolekcji muzycznej w Korei Północne a nie przepraszam, pomyłka to Anglia Norbert Gyurcsik (48 l ) został przyłapany na posiadaniu kolekcji 2000



Gyurcsik został aresztowany w maju zeszłego roku. Angielski sąd ustalił jeden akt sprzedaży muzyki i dwa akty posiadania tejże, skazując teraz niebezpiecznego terrorystę na 40 miesięcy odsiadki za każdy akt, „ekstremistycznej prawicowej muzyki”.
0
Odpowiedz
Ryszard z Drammen
56 minut temu
Co prawda jeszcze w tym roku nie byłem, ale w zeszłym roku po wizycie w muzeum mialem okazję podziwiać. Skromna, ale jako symbol przyjazni wystarczająca.
0
Odpowiedz
