Norweskie wyjazdy przed świętami. Zarobią przede wszystkim Niemcy i Polacy

Coraz więcej Norwegów wybiera podróże do europejskich jarmarków świątecznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej Norwegów wybiera krótkie podróże, by poczuć klimat świąt. TUI Norge obserwuje rosnące zainteresowanie wyjazdami na najpopularniejsze jarmarki w Europie. Wiele osób traktuje je jako chwilę wytchnienia przed świąteczną gorączką.

W Berlinie, często wybieranym przez Norwegów, działa około 80 jarmarków, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Na Weihnachtsmarkt Zauber przy Gendarmenmarkt można znaleźć ręcznie wykonane produkty i spróbować białego kakao oraz pieczonego jabłka.



Berliner Weihnachtszeit przy Rådhuset oferuje diabelski młyn, stoiska i lodowisko. Wintertraum am Alexa stawia na nowoczesne atrakcje. W całym mieście panuje intensywny przedświąteczny klimat, który przyciąga odwiedzających w różnym wieku.

Wiedeń w zapachu migdałów i grzanego wina Wiedeń prezentuje ponad 20 jarmarków, które rozciągają się od barokowych kompleksów pałacowych po historyczne place. Christkindlmarkt przy Rathausplatz oferuje pieczenie świątecznych ciast i warsztaty dla najmłodszych.



Przy Belvedere można kupić rękodzieło, lokalne słodycze i wyroby artystyczne. Maria-Theresien-Platz zachwyca spokojniejszą atmosferą między muzeami. Aromat grzanego wina i prażonych migdałów towarzyszy odwiedzającym, podkreślając charakterystyczny klimat miasta. Właśnie te aspekty przyciągają Norwegów szukających lokalizacji na krótką wycieczkę.

Gdańsk coraz popularniejszym kierunkiem przed świętami W ostatnich latach Polska, a szczególnie Gdańsk, coraz częściej pojawia się na liście kierunków wybieranych przez Norwegów w okresie przedświątecznym. Na Targu Węglowym czeka na nich połączenie historycznej scenerii z bogatą ofertą rękodzieła, międzynarodowej kuchni i świątecznych dekoracji.



Odwiedzający mogą skorzystać z lodowiska, kupić lokalne produkty oraz spotkać Świętego Mikołaja, co tworzy wyjątkową atmosferę. Dzięki temu Gdańsk staje się atrakcyjnym celem dla osób szukających nastroju, tradycji i różnorodnych atrakcji świątecznych.

Oprócz Gdańska Norwegowie chętnie odwiedzają także jarmarki świąteczne w Krakowie i Wrocławiu.Fot. Fotolia

Świąteczne atrakcje także w innych państwach Europy Londyński Winter Wonderland w Hyde Parku to ogromna przestrzeń z karuzelami, lodowiskiem, grzanym winem i licznymi stoiskami. Wzdłuż Southbank oraz przy London Bridge działa wiele jarmarków z upominkami i jedzeniem, a Kingston Christmas Market oferuje drewniane budki nad rzeką. Portobello Road w Notting Hill zamienia się w rozświetloną świąteczną ulicę.



Norwegowie decydują się nie tylko na Londyn, ale również Pragę i Budapeszt. Kierunki w Europie Środkowej okazują się tańsze niż m.in. podróże krajowe.

Przedświąteczne wyjazdy coraz popularniejsze TUI Norge zauważa wyraźny trend wzrostu zainteresowania zarówno krótkimi, jak i dłuższymi podróżami w okresie przedświątecznym. Wielu klientów łączy odpoczynek z poznawaniem nowych miejsc, kuchni i tradycji. Wybierają jarmarki także ze względu na możliwość zakupu oryginalnych prezentów.



Coraz częściej podróżni decydują się na wyjazdy, by poczuć unikalną atmosferę miast przygotowujących się do świąt. Trend ten obejmuje zarówno popularne stolice, jak i mniejsze europejskie miasta.