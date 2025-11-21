Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Turystyka

Norweskie wyjazdy przed świętami. Zarobią przede wszystkim Niemcy i Polacy

Redakcja

21 listopada 2025 09:53

Kopiuj link
Norweskie wyjazdy przed świętami. Zarobią przede wszystkim Niemcy i Polacy

Coraz więcej Norwegów wybiera podróże do europejskich jarmarków świątecznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej Norwegów wybiera krótkie podróże, by poczuć klimat świąt. TUI Norge obserwuje rosnące zainteresowanie wyjazdami na najpopularniejsze jarmarki w Europie. Wiele osób traktuje je jako chwilę wytchnienia przed świąteczną gorączką.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Berlinie, często wybieranym przez Norwegów, działa około 80 jarmarków, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Na Weihnachtsmarkt Zauber przy Gendarmenmarkt można znaleźć ręcznie wykonane produkty i spróbować białego kakao oraz pieczonego jabłka.

Berliner Weihnachtszeit przy Rådhuset oferuje diabelski młyn, stoiska i lodowisko. Wintertraum am Alexa stawia na nowoczesne atrakcje. W całym mieście panuje intensywny przedświąteczny klimat, który przyciąga odwiedzających w różnym wieku.
Świąteczna ciężarówka Coca-Coli znów na drogach. Co nowego w tegorocznej trasie?

Wiedeń w zapachu migdałów i grzanego wina

Wiedeń prezentuje ponad 20 jarmarków, które rozciągają się od barokowych kompleksów pałacowych po historyczne place. Christkindlmarkt przy Rathausplatz oferuje pieczenie świątecznych ciast i warsztaty dla najmłodszych.

Przy Belvedere można kupić rękodzieło, lokalne słodycze i wyroby artystyczne. Maria-Theresien-Platz zachwyca spokojniejszą atmosferą między muzeami. Aromat grzanego wina i prażonych migdałów towarzyszy odwiedzającym, podkreślając charakterystyczny klimat miasta. Właśnie te aspekty przyciągają Norwegów szukających lokalizacji na krótką wycieczkę.

Gdańsk coraz popularniejszym kierunkiem przed świętami

W ostatnich latach Polska, a szczególnie Gdańsk, coraz częściej pojawia się na liście kierunków wybieranych przez Norwegów w okresie przedświątecznym. Na Targu Węglowym czeka na nich połączenie historycznej scenerii z bogatą ofertą rękodzieła, międzynarodowej kuchni i świątecznych dekoracji.

Odwiedzający mogą skorzystać z lodowiska, kupić lokalne produkty oraz spotkać Świętego Mikołaja, co tworzy wyjątkową atmosferę. Dzięki temu Gdańsk staje się atrakcyjnym celem dla osób szukających nastroju, tradycji i różnorodnych atrakcji świątecznych.
Oprócz Gdańska Norwegowie chętnie odwiedzają także jarmarki świąteczne w Krakowie i Wrocławiu.

Oprócz Gdańska Norwegowie chętnie odwiedzają także jarmarki świąteczne w Krakowie i Wrocławiu.Fot. Fotolia

Świąteczne atrakcje także w innych państwach Europy

Londyński Winter Wonderland w Hyde Parku to ogromna przestrzeń z karuzelami, lodowiskiem, grzanym winem i licznymi stoiskami. Wzdłuż Southbank oraz przy London Bridge działa wiele jarmarków z upominkami i jedzeniem, a Kingston Christmas Market oferuje drewniane budki nad rzeką. Portobello Road w Notting Hill zamienia się w rozświetloną świąteczną ulicę.

Norwegowie decydują się nie tylko na Londyn, ale również Pragę i Budapeszt. Kierunki w Europie Środkowej okazują się tańsze niż m.in. podróże krajowe.
Nowy sposób na święta? Trend, który podbija Norwegię

Przedświąteczne wyjazdy coraz popularniejsze

TUI Norge zauważa wyraźny trend wzrostu zainteresowania zarówno krótkimi, jak i dłuższymi podróżami w okresie przedświątecznym. Wielu klientów łączy odpoczynek z poznawaniem nowych miejsc, kuchni i tradycji. Wybierają jarmarki także ze względu na możliwość zakupu oryginalnych prezentów.

Coraz częściej podróżni decydują się na wyjazdy, by poczuć unikalną atmosferę miast przygotowujących się do świąt. Trend ten obejmuje zarówno popularne stolice, jak i mniejsze europejskie miasta.
0
0
0
0
0
Porównaj ceny lotów w minutę!
Setki linii w jednym miejscu. Sprawdź Booking.com i poleć gdzie chcesz.
reklama

Moja Norwegia poleca

Masaż Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Troll Rental Pedzik transport
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.