Norweskie wyjazdy przed świętami. Zarobią przede wszystkim Niemcy i Polacy
21 listopada 2025 09:53
Coraz więcej Norwegów wybiera podróże do europejskich jarmarków świątecznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Berliner Weihnachtszeit przy Rådhuset oferuje diabelski młyn, stoiska i lodowisko. Wintertraum am Alexa stawia na nowoczesne atrakcje. W całym mieście panuje intensywny przedświąteczny klimat, który przyciąga odwiedzających w różnym wieku.
Wiedeń w zapachu migdałów i grzanego wina
Przy Belvedere można kupić rękodzieło, lokalne słodycze i wyroby artystyczne. Maria-Theresien-Platz zachwyca spokojniejszą atmosferą między muzeami. Aromat grzanego wina i prażonych migdałów towarzyszy odwiedzającym, podkreślając charakterystyczny klimat miasta. Właśnie te aspekty przyciągają Norwegów szukających lokalizacji na krótką wycieczkę.
Gdańsk coraz popularniejszym kierunkiem przed świętami
Odwiedzający mogą skorzystać z lodowiska, kupić lokalne produkty oraz spotkać Świętego Mikołaja, co tworzy wyjątkową atmosferę. Dzięki temu Gdańsk staje się atrakcyjnym celem dla osób szukających nastroju, tradycji i różnorodnych atrakcji świątecznych.
Oprócz Gdańska Norwegowie chętnie odwiedzają także jarmarki świąteczne w Krakowie i Wrocławiu.Fot. Fotolia
Świąteczne atrakcje także w innych państwach Europy
Norwegowie decydują się nie tylko na Londyn, ale również Pragę i Budapeszt. Kierunki w Europie Środkowej okazują się tańsze niż m.in. podróże krajowe.
Przedświąteczne wyjazdy coraz popularniejsze
Coraz częściej podróżni decydują się na wyjazdy, by poczuć unikalną atmosferę miast przygotowujących się do świąt. Trend ten obejmuje zarówno popularne stolice, jak i mniejsze europejskie miasta.
