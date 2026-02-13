Norwegowie planują zimowy wypoczynek. Wybór między górami a słońcem

Wybory Norwegów dzielą się na dwa główne kierunki. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Jedna czwarta Norwegów planuje wyjazd na ferie zimowe w 2026 roku. Preferencje wyraźnie dzielą się między wypoczynek w śnieżnej scenerii kraju a słońce południowej Europy.

Zimowy urlop pozostaje istotnym elementem kalendarza wyjazdowego Norwegów. Dane pokazują dwa dominujące kierunki podróży. Część mieszkańców wybiera góry i aktywność na świeżym powietrzu. Inni stawiają na ciepło, odpoczynek i zagraniczne destynacje.

Ferie w Norwegii nadal są popularne 55 proc. osób planujących ferie zimowe decyduje się na pozostanie w kraju. Najczęściej są to rodziny z dziećmi. Widoczna jest również grupa dorosłych w wieku 30–49 lat. Popularne są wyjazdy w góry i pobyty w domkach.



Najczęściej wybierane regiony to Innlandet, Vestland i Buskerud. Wskazywane są znane ośrodki narciarskie. Wśród nich Trysil, Hafjell, Hemsedal i Kvitfjell. Oferta łączy aktywność z wypoczynkiem.

Zimowy wyjazd pozostaje jednym z najczęściej wybieranych urlopów.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Część Norwegów wybiera zagranicę Wyjazdy poza Norwegię częściej planują mieszkańcy północnej części kraju. Widoczna jest też grupa par bez dzieci. Znaczący udział mają osoby powyżej 60. roku życia. Kierunki podróży są zbliżone. Dominują kraje południowej Europy.



Najczęściej wybierana jest Hiszpania. Obejmuje to Wyspy Kanaryjskie i Majorkę. Kolejne miejsca zajmują Francja i Włochy. Główną motywacją jest ucieczka od zimna. Istotne znaczenie mają również kuchnia i oferta kulturalna.

Typowe norweskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na ferie zimowe około 10 000 NOK. Poziom wydatków różni się w zależności od struktury rodziny. Osoby bez dzieci wydają na wyjazdy więcej. Decydujący wpływ ma kierunek podróży. Wyjazdy zagraniczne wiążą się z wyższymi kosztami niż ferie spędzane w kraju.