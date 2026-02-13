Norwegowie planują zimowy wypoczynek. Wybór między górami a słońcem
13 lutego 2026 12:53
Wybory Norwegów dzielą się na dwa główne kierunki. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Ferie w Norwegii nadal są popularne
Najczęściej wybierane regiony to Innlandet, Vestland i Buskerud. Wskazywane są znane ośrodki narciarskie. Wśród nich Trysil, Hafjell, Hemsedal i Kvitfjell. Oferta łączy aktywność z wypoczynkiem.
Część Norwegów wybiera zagranicę
Najczęściej wybierana jest Hiszpania. Obejmuje to Wyspy Kanaryjskie i Majorkę. Kolejne miejsca zajmują Francja i Włochy. Główną motywacją jest ucieczka od zimna. Istotne znaczenie mają również kuchnia i oferta kulturalna.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz