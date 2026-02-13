Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Turystyka

Norwegowie planują zimowy wypoczynek. Wybór między górami a słońcem

Redakcja

13 lutego 2026 12:53

Kopiuj link
Norwegowie planują zimowy wypoczynek. Wybór między górami a słońcem

Wybory Norwegów dzielą się na dwa główne kierunki. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Jedna czwarta Norwegów planuje wyjazd na ferie zimowe w 2026 roku. Preferencje wyraźnie dzielą się między wypoczynek w śnieżnej scenerii kraju a słońce południowej Europy.

Zimowy urlop pozostaje istotnym elementem kalendarza wyjazdowego Norwegów. Dane pokazują dwa dominujące kierunki podróży. Część mieszkańców wybiera góry i aktywność na świeżym powietrzu. Inni stawiają na ciepło, odpoczynek i zagraniczne destynacje.
Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę

Ferie w Norwegii nadal są popularne

55 proc. osób planujących ferie zimowe decyduje się na pozostanie w kraju. Najczęściej są to rodziny z dziećmi. Widoczna jest również grupa dorosłych w wieku 30–49 lat. Popularne są wyjazdy w góry i pobyty w domkach.

Najczęściej wybierane regiony to Innlandet, Vestland i Buskerud. Wskazywane są znane ośrodki narciarskie. Wśród nich Trysil, Hafjell, Hemsedal i Kvitfjell. Oferta łączy aktywność z wypoczynkiem.
Zimowy wyjazd pozostaje jednym z najczęściej wybieranych urlopów.

Zimowy wyjazd pozostaje jednym z najczęściej wybieranych urlopów.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Część Norwegów wybiera zagranicę

Wyjazdy poza Norwegię częściej planują mieszkańcy północnej części kraju. Widoczna jest też grupa par bez dzieci. Znaczący udział mają osoby powyżej 60. roku życia. Kierunki podróży są zbliżone. Dominują kraje południowej Europy.

Najczęściej wybierana jest Hiszpania. Obejmuje to Wyspy Kanaryjskie i Majorkę. Kolejne miejsca zajmują Francja i Włochy. Główną motywacją jest ucieczka od zimna. Istotne znaczenie mają również kuchnia i oferta kulturalna.
Norwegia odkryje największą tajemnicę Antarktydy? Przełomowe znalezisko trafiło do Bergen
Typowe norweskie gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na ferie zimowe około 10 000 NOK. Poziom wydatków różni się w zależności od struktury rodziny. Osoby bez dzieci wydają na wyjazdy więcej. Decydujący wpływ ma kierunek podróży. Wyjazdy zagraniczne wiążą się z wyższymi kosztami niż ferie spędzane w kraju.
0
0
0
0
0
Rezerwuj loty z eSky w super cenie
Loty, hotele, auto i ubezpieczenie w jednym koszyku – oszczędzaj z eSky!
reklama

Moja Norwegia poleca

Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA Troll Rental 2 Sklep zielarski Danuta Bauza Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.