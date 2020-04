Norwegowie są sceptyczni: z koronawirusem pożegnamy się na Boże Narodzenie?

Kiedy życie powróci do normalności? Do niedawna, mieszkańcy kraju fiordów uważali, że z kryzysem pożegnają się wraz z końcem lata. Obecnie są bardziej pesymistyczni i przewidują, że liczba chorych spadnie do zera w okresie bożonarodzeniowym.

Nettavisen co tydzień sprawdza nastroje Norwegów związane z epidemią koronawirusa. Portal informacyjny posługuje się danymi od ponad 3000 ankietowanych. 46,6 proc. uważa, że epidemia zakończy się pod koniec grudnia. W Vestland niecałe 60 proc. mieszkańców sądzi, że epidemia w Norwegii potrwa do Bożego Narodzenia, w Oslo podobnego zdania jest 50,1 proc. mieszkańców, a w Vestfold 50 proc. Na początku kwietnia mieszkańcy kraju fiordów byli bardziej optymistyczni. Większośc (43 proc.) była zdania, że Norwegowie pożegnają koronawirusa wraz z końcem lata.

Norwegowie wierzą w rząd

13 kwietnia przeprowadzono dla Nettavisen również drugie badanie. Ankietowani byli pytani o wiarę w działania władzy oraz strach przed epidemią. Zdecydowana większość (71 proc.) jest zdania, że premier Erna Solberg oraz Rada Ministrów wprowadzili w kraju fiordów odpowiednie środki. W porównaniu z sondą, która odbyła się 12 marca, zaufanie do rządu wzrosło o 18 punktów procentowych. Strach przed epidemią utrzymuje się na poziomie 46 proc. Indeks zaufania opiera się na zbadaniu 3 filarów: zaufania do organów państwa zajmujących się zdrowiem, zaufania do polityków, zaufania do rządu Erny Solberg w zakresie radzenia sobie z kryzysem.