12 maja 2026 14:45

Norwegia znalazła pieniądze na tańsze paliwo i prąd. Rząd chce zmienić budżet

Rząd Norwegii chce zmniejszyć planowane wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Naftowego o około 5 mld NOK. Jednocześnie zwiększa wydatki na Norgespris, wsparcie społeczne i obniżki opłat paliwowych.
Rząd przedstawił projekt zrewidowanego budżetu 12 maja 2026 roku. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Podsumowanie artykułu
We wtorek, 12 maja rząd przedstawił projekt zaktualizowanego budżetu państwa na 2026 rok. Łączne wydatki państwa mają wynieść 2 226 mld NOK. To więcej niż 2 210 mld NOK zapisane w budżecie przyjętym pod koniec 2025 roku. Według ekonomistów projekt nie powinien zwiększać presji na stopę procentową Norges Banku.
Przeczytaj również Norweskie finanse na nowo. Rząd przedstawi odmieniony projekt

Większe wydatki na prąd i świadczenia. Tak zmienią się finanse Norwegii?

Rząd proponuje zwiększenie wydatków o 15,9 mld NOK. Dochody mają wzrosnąć tylko o 6,3 mld NOK. Same zmiany osłabiają więc budżet o 9,6 mld NOK. Największa korekta dotyczy Norgespris i wsparcia rachunków za energię.

Na cel potrzeba dodatkowo 9,99 mld NOK. Wydatki w systemie ubezpieczeń społecznych rosną o 4,4 mld NOK. Zwrot VAT zwiększa wydatki o 2 mld NOK. Państwo chce też przeznaczyć 780 mln NOK na zakup części nieruchomości Norske Skog w Halden. Teren ma służyć obsłudze odpadów atomowych z pobliskiego reaktora badawczego.

Dużą zmianę stanowią m.in. wydatki wynikające z wprowadzenia obniżek na paliwa.

Dużą zmianę stanowią m.in. wydatki wynikające z wprowadzenia obniżek na paliwa.Fot. Rawpixel

Wyższe wpływy pomagają budżetowi. Norwegia zyskuje

Rząd wskazuje, że część pieniędzy znalazł po stronie dochodów. Dywidendy z firm częściowo należących do państwa rosną o 4,3 mld NOK. Chodzi m.in. o DNB, Kongsberg Gruppen, Yarę i Hydro. Zwrot wydatków na uchodźców daje 654 mln NOK wpływów. Dywidendy z nienotowanych spółek, takich jak Statkraft, zwiększają dochody o 397 mln NOK.

Pomagają też wyższe wpływy podatkowe i opłatowe. Zostały podniesione łącznie o 15,2 mld NOK wobec budżetu przyjętego wcześniej. W kwocie uwzględniono już tymczasową obniżkę opłat od benzyny i diesla, która ma kosztować 5,5 mld NOK. Rząd zakłada także 5 mld NOK dodatkowych strukturalnych wpływów związanych z wyższymi cenami prądu.
Planowane wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Naftowego ma spaść w 2026 roku do 579 mld NOK. Odpowiada to 2,7 proc. wartości funduszu. Ministerstwo Finansów wskazuje, że poziom jest maksymalnym zalecanym w "normalnych czasach". Resort podkreśla też potrzebę bufora na wypadek kryzysów i spadku wartości funduszu.
