12 maja 2026 09:41
Norweskie finanse na nowo. Rząd przedstawi odmieniony projekt
Mniej pieniędzy z Funduszu Naftowego
Stoltenberg przypomniał, że stopy procentowe ustala Norges Bank i zrewidowany budżet nie ma na ten element polityki fiskalnej państwa wpływu. W poprzednim tygodniu bank centralne podniósł stopy procentowe. Minister komentował już wcześniej, że odpowiedzialna polityka wydatkowa ma pomagać w obniżaniu inflacji.
Ekonomiści oceniają na łamach NRK, że projekt ma ograniczony wpływ na stopy procentowe. Marius Gonsholt Hov z Handelsbanken mówi o małym albo żadnym znaczeniu dla decyzji Norges Banku. Harald Magnus Andreassen ze Sparebank 1 uznał dane za zaskakujące. Kyrre Knudsen ze SpareBank 1 Sør-Norge wskazał, że rząd utrzymuje wydatki poniżej reguły 3 proc. Dodał, że w gospodarce rośnie liczba miejsc pracy, a bezrobocie pozostaje niskie.