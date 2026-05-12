Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

12 maja 2026 09:41

Norweskie finanse na nowo. Rząd przedstawi odmieniony projekt

Norweski rząd chce zmniejszyć tegoroczne wydatki z Funduszu Naftowego. W projekcie zrewidowanego budżetu znalazł się zapis o wykorzystaniu 579 mld NOK. To mniej niż zakładano wcześniej.
Za projekt odpowiedzialny jest, obok premiera, minister finansów Jens Stoltenberg. flickr.com/ Arbeiderpartiet/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
W pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowano wykorzystanie 584 mld NOK, czyli 2,7 proc. wartości Funduszu Naftowego. Prognozowana inflacja na 2026 rok wynosi 3,5 proc. Jednocześnie rosną wydatki na program norgespris. Ma otrzymać dodatkowe 10 mld NOK.
Mniej pieniędzy z Funduszu Naftowego

Minister finansów Jens Stoltenberg nazwał projekt odpowiedzialnym budżetem. Powiedział, że powstaje w czasie dużej niepewności. Wskazał na wojnę w Ukrainie, Bliskim Wschodzie i konflikt handlowy. Według niego głównym celem jest ochrona finansów gospodarstw domowych.

Stoltenberg przypomniał, że stopy procentowe ustala Norges Bank i zrewidowany budżet nie ma na ten element polityki fiskalnej państwa wpływu. W poprzednim tygodniu bank centralne podniósł stopy procentowe. Minister komentował już wcześniej, że odpowiedzialna polityka wydatkowa ma pomagać w obniżaniu inflacji.

Więcej środków na norgespris. Co dalej z energią w Norwegii?

Finansowanie programu norgespris wzrośnie do 21,5 mld NOK, czego powodem są wysokie ceny prądu. Storting zdecydował także o cięciu opłat paliwowych. Decyzja zapadła po wybuchu wojny w Iranie. Konflikt doprowadził do wzrostu cen na stacjach.

Ekonomiści oceniają na łamach NRK, że projekt ma ograniczony wpływ na stopy procentowe. Marius Gonsholt Hov z Handelsbanken mówi o małym albo żadnym znaczeniu dla decyzji Norges Banku. Harald Magnus Andreassen ze Sparebank 1 uznał dane za zaskakujące. Kyrre Knudsen ze SpareBank 1 Sør-Norge wskazał, że rząd utrzymuje wydatki poniżej reguły 3 proc. Dodał, że w gospodarce rośnie liczba miejsc pracy, a bezrobocie pozostaje niskie.
Projekt zrewidowanego budżetu musi uzyskać większość w Stortingu. Partia Pracy potrzebuje poparcia Czerwonych, Socjalistycznej Partii Lewicy, Zielonych i Partii Centrum. Nowy pomysł na norweskie finanse w 2026 roku rządzący przedstawią 12 maja o 11:45.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Mn
4 godziny temu
Bieda bieda i rozdawnictwo na social
0
Odpowiedz
