Norwegia wykorzystała już swój limit zasobów Ziemi. Do końca 2025 roku tylko „nadkonsumpcja”

16 kwietnia jest w Norwegii „dniem nadmiernej konsumpcji”. Oznacza to, że w ciągu zaledwie trzech i pół miesiąca mieszkańcy kraju fiordów wykorzystali swoją część zasobów Ziemi w tym roku. Wszelką dodatkową konsumpcję w 2025 należy zatem uważać za „nadkonsumpcję”.

– Dla mojego pokolenia oznacza to przyszłość charakteryzującą się większą niepewnością i ciągłą walką o zapewnienie podstawowych warunków życia. Możemy wiele zyskać odwracając tę ​​tendencję. My, młodzi, zasługujemy na przyszłość, w której ludzie i przyroda będą na pierwszym miejscu, a nie na system, który ponad wszystko stawia wzrost gospodarczy. Jedyne, czego brakuje, to woli politycznej, by podjąć zdecydowane kroki. Musimy pokazać politykom, że wielu z nas tego żąda – mówi.