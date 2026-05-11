Norwegia rusza z eksperymentem drogowym. Na drogach pojawią się tajemnicze znaki

Nowe oznakowanie pojawi się na dwóch wybranych odcinkach dróg w Norwegii w ramach pilotażowego projektu. System opiera się na malowanych na jezdni oznaczeniach w formie kół, które mają pomagać motocyklistom utrzymać właściwy tor jazdy i odpowiednią prędkość w zakrętach. W Tyrolu podobne rozwiązanie przyniosło spadek liczby wypadków motocyklistów o 80 proc. w ciągu dwóch lat. Norweskie służby drogowe chcą sprawdzić, czy podobny efekt uda się osiągnąć także w Norwegii.

Austriacki model trafi do Norwegii Nowe oznakowanie zostało wcześniej wdrożone na drogach w Tyrolu. Na jezdni pojawiły się rzędy oznaczeń prowadzących motocyklistów przez zakręty. Według danych austriackiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego KFV liczba wypadków na oznaczonych odcinkach wyraźnie spadła. Projekt ma ograniczyć liczbę wypadków motocyklistów na niebezpiecznych zakrętach.



Norweskie służby drogowe podkreślają, że wiele zdarzeń ma miejsce w lewoskrętnych zakrętach. Kierowcy często wjeżdżają w łuk ze zbyt dużą prędkością. Następnie hamują w trakcie skrętu, przez co motocykl się prostuje i wypada z właściwego toru jazdy. Według motocyklisty Jürgena Funka część kierowców przecenia także własne umiejętności, dzieli się na łamach NRK.

Zebrane dane mają pokazać, czy oznakowanie wpływa na styl jazdy.

Tajne lokalizacje i monitoring prędkości Norweskie służby drogowe nie ujawniają, gdzie dokładnie pojawi się nowe oznakowanie. Ma to pozwolić na obserwację naturalnych zachowań motocyklistów. Na wybranych odcinkach zostaną zamontowane kamery monitorujące prędkość przejazdu. Zebrane dane posłużą do oceny skuteczności projektu.



Przedstawiciele środowiska motocyklowego pozytywnie oceniają inicjatywę. Norweskie Stowarzyszenie Automobilowe dla Motocyklistów, organizacja zrzeszająca ponad 17 tys. członków, podkreśla, że projekt ma działać prewencyjnie i zapobiegać wypadkom jeszcze przed ich wystąpieniem. Motocykliści zwracają uwagę, że wielu kierowców ma problem z prawidłowym ustawieniem motocykla w zakręcie. Nowe oznaczenia mają pomagać motocyklistom utrzymać właściwy tor jazdy i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.