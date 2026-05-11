11 maja 2026 09:02
Norwegia rusza z eksperymentem drogowym. Na drogach pojawią się tajemnicze znaki
Austriacki model trafi do Norwegii
Norweskie służby drogowe podkreślają, że wiele zdarzeń ma miejsce w lewoskrętnych zakrętach. Kierowcy często wjeżdżają w łuk ze zbyt dużą prędkością. Następnie hamują w trakcie skrętu, przez co motocykl się prostuje i wypada z właściwego toru jazdy. Według motocyklisty Jürgena Funka część kierowców przecenia także własne umiejętności, dzieli się na łamach NRK.
Zebrane dane mają pokazać, czy oznakowanie wpływa na styl jazdy.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI (zdjęcie poglądowe)
Tajne lokalizacje i monitoring prędkości
Przedstawiciele środowiska motocyklowego pozytywnie oceniają inicjatywę. Norweskie Stowarzyszenie Automobilowe dla Motocyklistów, organizacja zrzeszająca ponad 17 tys. członków, podkreśla, że projekt ma działać prewencyjnie i zapobiegać wypadkom jeszcze przed ich wystąpieniem. Motocykliści zwracają uwagę, że wielu kierowców ma problem z prawidłowym ustawieniem motocykla w zakręcie. Nowe oznaczenia mają pomagać motocyklistom utrzymać właściwy tor jazdy i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.
