Norwegia otworzy się na Europę: które kraje będą mogły liczyć na zniesienie obowiązku kwarantanny?

Liczba zarażonych na 100 tys. obywateli musi być mniejsza niż 20 tygodniowo,

Liczba przyjęć na oddziały intensywnej terapii musi być mniejsza niż 0,5 na 100 tys. obywateli w ciągu ostatnich 14 dni,

Odsetek dodatnich wyników testów na koronawirusa musi być mniejszy niż 5 proc. w ciągu ostatnich 14 dni.

O spisie państw, których obywatele będą podróżować do Norwegii bez kwarantanny zadecyduje Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) do 10 lipca. Lista będzie aktualizowana co 14 dni. O możliwości swobodnego przekraczania granicy przesądzą: