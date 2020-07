Oslo chce zmian w zasadach kontroli infekcji w transporcie publicznym

Z początkiem lipca gmina Oslo zwróciła się do rządu z prośbą o wprowadzenie zmian i zwiększenie limitu pasażerów komunikacji miejskiej.



Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi korzystania ze zbiorkomu przyjętymi 5 maja przez norweski rząd, zajętych w danym pojeździe może być 50 proc. miejsc - pasażerowie muszą zachowywać także dystans od innych osób. Jak informuje Hermstad, przez te obostrzenia z komunikacji może skorzystać ok. 30-40 proc.wszystkich pasażerów. To za mało jak na potrzeby mieszkańców Oslo. Stąd bardzo często więcej osób podróżuje autobusami czy tramwajami, niż pozwala na to nałożony limit. – Obawiam się, że szacunek dla wytycznych wprowadzonych przez władze słabnie – dodaje Raymond Johansen, przewodniczący Rady Miasta w Oslo. To z kolei grozi niekontrolowanym nawrotem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Norwegii.