Norwegia odważy się zwiększyć wydobycie? To już nie inwestycja, a gra o bezpieczeństwo

Rosja od lat rozwija infrastrukturę wojskową w Arktyce. Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor

Większość w norweskim parlamencie chce zwiększyć poszukiwania ropy na północy. Argumentem nie jest już tylko gospodarka, ale także bezpieczeństwo państwa. Jednocześnie pojawiają się ostrzeżenia o ryzyku ataków i zagrożeniach środowiskowych.

Podsumowanie artykułu

Debata o wydobyciu ropy w Norwegii zmienia swój kierunek. Coraz częściej pojawia się wątek geopolityczny. Partie Postępu, Konserwatywna, Centrum i Pracy wskazują na potrzebę większej obecności w Arktyce. Sprzeciw zgłaszają m.in. Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych, Czerwoni i Partia Liberalna. Spór dotyczy zarówno bezpieczeństwa, jak i klimatu.

Reklama

Bezpieczeństwo jako nowy argument Zwolennicy zwiększenia wydobycia podkreślają rosnące napięcia międzynarodowe. Wskazują na znaczenie obecności Norwegii w rejonie Morza Barentsa. Ich zdaniem aktywność przemysłowa wzmacnia kontrolę nad obszarem. Ma to ograniczyć wpływy innych państw. Argument bezpieczeństwa zastępuje wcześniejsze uzasadnienia ekonomiczne.



Partia Postępu postuluje stopniowe przesuwanie działalności na północ. Partia chce także otwarcia nowych obszarów, w tym poza granicą strefy lodowej. Partia Konserwatywna zwraca uwagę na znaczenie miejsc pracy i infrastruktury. Partia Centrum łączy wydobycie z bezpieczeństwem energetycznym Europy. Partia Pracy dopuszcza poszukiwania do granicy strefy lodowej, ale nie dalej.

Topnienie lodu otwiera nowe szlaki transportowe i dostęp do surowców.Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

Ankieta Więcej ropy na północy: bezpieczeństwo czy ryzyko? Tak — to wzmocni Norwegię i Europę Nie — klimat i rybołówstwo są ważniejsze Jestem za, ale tylko do granicy strefy lodowej Nie mam zdania / mnie to nie dotyczy

Spór o ryzyko i środowisko Przeciwnicy ostrzegają przed skutkami klimatycznymi. Podkreślają ryzyko katastrof ekologicznych. Zwracają uwagę na brak technologii do usuwania wycieków w warunkach lodowych. Wskazują także na zagrożenia dla rybołówstwa i przyrody. Obszar uznawany jest za szczególnie wrażliwy.



Eksperci wskazują również na ryzyko militarne. Instalacje na północy mogą stać się potencjalnym celem ataków. Podkreślają rosnące zagrożenie sabotażem i cyberatakami w Europie. Rozbudowa infrastruktury wymaga wysokich nakładów. Konieczne są także dodatkowe systemy ochrony i nadzoru.