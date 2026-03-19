Norwegia odważy się zwiększyć wydobycie? To już nie inwestycja, a gra o bezpieczeństwo

Większość w norweskim parlamencie chce zwiększyć poszukiwania ropy na północy. Argumentem nie jest już tylko gospodarka, ale także bezpieczeństwo państwa. Jednocześnie pojawiają się ostrzeżenia o ryzyku ataków i zagrożeniach środowiskowych.
Komentarze
Kopiuj link
Rosja od lat rozwija infrastrukturę wojskową w Arktyce. Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor
Debata o wydobyciu ropy w Norwegii zmienia swój kierunek. Coraz częściej pojawia się wątek geopolityczny. Partie Postępu, Konserwatywna, Centrum i Pracy wskazują na potrzebę większej obecności w Arktyce. Sprzeciw zgłaszają m.in. Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych, Czerwoni i Partia Liberalna. Spór dotyczy zarówno bezpieczeństwa, jak i klimatu.
Przeczytaj również Norweska prawica z nowym pomysłem na ropę. Są konkretne propozycje

Bezpieczeństwo jako nowy argument

Zwolennicy zwiększenia wydobycia podkreślają rosnące napięcia międzynarodowe. Wskazują na znaczenie obecności Norwegii w rejonie Morza Barentsa. Ich zdaniem aktywność przemysłowa wzmacnia kontrolę nad obszarem. Ma to ograniczyć wpływy innych państw. Argument bezpieczeństwa zastępuje wcześniejsze uzasadnienia ekonomiczne.

Partia Postępu postuluje stopniowe przesuwanie działalności na północ. Partia chce także otwarcia nowych obszarów, w tym poza granicą strefy lodowej. Partia Konserwatywna zwraca uwagę na znaczenie miejsc pracy i infrastruktury. Partia Centrum łączy wydobycie z bezpieczeństwem energetycznym Europy. Partia Pracy dopuszcza poszukiwania do granicy strefy lodowej, ale nie dalej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Jobbleder.no – darmowa aplikacja do szybkiego tworzenia faktur, timelist i ofert w Norwegii

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Ogłoszenia MojaNorwegia

Topnienie lodu otwiera nowe szlaki transportowe i dostęp do surowców.Fot. pixabay.com / CC0 Public Domain

Spór o ryzyko i środowisko

Przeciwnicy ostrzegają przed skutkami klimatycznymi. Podkreślają ryzyko katastrof ekologicznych. Zwracają uwagę na brak technologii do usuwania wycieków w warunkach lodowych. Wskazują także na zagrożenia dla rybołówstwa i przyrody. Obszar uznawany jest za szczególnie wrażliwy.

Eksperci wskazują również na ryzyko militarne. Instalacje na północy mogą stać się potencjalnym celem ataków. Podkreślają rosnące zagrożenie sabotażem i cyberatakami w Europie. Rozbudowa infrastruktury wymaga wysokich nakładów. Konieczne są także dodatkowe systemy ochrony i nadzoru.
Przeczytaj również Rynek ropy reaguje na napięcia geopolityczne. Skutkiem może być wzrost inflacji na świecie
Na początku 2026 roku rząd przyznał 57 nowych licencji wydobywczych. Produkcja ropy osiągnęła najwyższy poziom od 2009 roku. Equinor podpisał kontrakty o wartości około 100 mld NOK. Parlament zobowiązał rząd do przygotowania nowej strategii dla sektora do lat 2040. Dokument ma zostać przedstawiony do wiosny 2027 roku i określić dalsze działania w regionie północnym.
Myślisz, że znasz swoje raty w Norwegii? Możesz się mylić o tysiące kr.
Zapomniane limity kart, o których nie pomyślałeś, lub drobne raty za zakupy, o których zapomniałeś. Wszystko to po cichu niszczy Twoją zdolność kredytową w norweskim systemie. Odzyskaj pełny wgląd w swoje finanse. Zaloguj się bezpiecznie przez Ba
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest strefa lodowa na północy?
Jak to wpłynie na moje życie w Norwegii?
Ropa a bezpieczeństwo Norwegii — o co chodzi?
Czy platformy mogą być celem ataków?
Co dalej z licencjami i planem do 2040?
To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Wiadomo, co dalej z norweską ropą i gazem. Premier dał jasny sygnał
Poradniki
Biznes i gospodarka

Zielony wizerunek kontra czarne złoto: rekordowe wydatki na ropę i gaz
Poradniki
Aktualności

Norweska prawica z nowym pomysłem na ropę. Są konkretne propozycje
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia zamknie najważniejszy rozdział w historii? 150 tys. miejsc pracy zagrożonych
Poradniki
Biznes i gospodarka

Ani jedna kropla ropy nie zmarnuje się. Equinor wprost o dalszym wydobyciu
Poradniki
Aktualności

Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nie wiadomo, ile Norwegia zarobi na ropie. Wszystko zależy od... celów klimatycznych
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweski sektor ropy z korektą w górę. Prognozy na 2026 zaskakują
Poradniki
Biznes i gospodarka

Jest dobrze, ale najgorzej od czterech lat. Wszystko przez norweską ropę
