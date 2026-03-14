MultiNOR

Norweska prawica z nowym pomysłem na ropę. Są konkretne propozycje

Redakcja

14 marca 2026 12:43

Każdy projekt wydobywczy musi przejść ocenę środowiskową. Fot. Equinor | Øyvind Gravås i Even Kleppa

Liderka Partii Postępu (Frp) Sylvi Listhaug zapowiada chęć rozszerzenia obszarów poszukiwań ropy i gazu na norweskim szelfie. Partia chce włączyć nowe tereny do 26. rundy koncesyjnej. Wniosek ma trafić do rządu jeszcze w 2026 roku.

Listhaug powiedziała w rozmowie z NTB, że to politycy decydują o przyszłości branży naftowej w Norwegii. Jej zdaniem kraj może utrzymać produkcję ropy i gazu na wysokim poziomie, jeśli zwiększy dostępne obszary poszukiwawcze. Partia Postępu chce ponownie otworzyć kilka terenów wcześniej dopuszczonych do eksploracji, które później zamknięto decyzjami politycznymi. Temat ma się pojawić także podczas wystąpienia liderki partii na konferencji branżowej Offshore Norway w Oslo.
Nowe obszary w planach koncesyjnych

Partia Postępu proponuje włączenie kilku obszarów do 26. rundy koncesyjnej. Chodzi o wcześniej otwarte części regionu Nordland VI, obszaru Møreblokkene u wybrzeży regionu Møre oraz akwenu Skagerrak między Norwegią, Danią i Szwecją. Obszary były już dopuszczone do poszukiwań, ale później zostały zamknięte. Partia chce, aby rząd ogłosił nową rundę koncesyjną jeszcze w 2026 roku.

Frp proponuje także przeprowadzenie analiz środowiskowych dla kolejnych terenów. Dotyczy to obszarów Troms II oraz Nordland VII. Analizy miałyby objąć również niewybadane części Nordland VI, Møreblokkene i północnej części Morza Barentsa. Według Listhaug nowe odkrycia mogą pomóc utrzymać poziom produkcji w przyszłości.
Branża naftowa zapewnia tysiące miejsc pracy w Norwegii.Fot.stock.adobe.com/licencja standardowa

Argumenty gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne

Liderka Partii Postępu uważa, że spadek produkcji ropy na norweskim szelfie nie jest nieunikniony. Jej zdaniem wszystko zależy od decyzji politycznych i warunków stworzonych dla firm prowadzących poszukiwania. Podkreśla, że rząd premiera Jonasa Gahra Støre z Partii Pracy wielokrotnie deklarował dalszy rozwój sektora naftowego. Wzywa premiera do potwierdzenia tych deklaracji konkretnymi działaniami.

Listhaug wskazuje również na sytuację międzynarodową. Jej zdaniem wydarzenia na Bliskim Wschodzie pokazują znaczenie stabilnych dostaw energii. Norweski gaz ma odgrywać rolę w transformacji energetycznej Europy. Polityczka podkreśla także znaczenie obecności Norwegii na północy w kontekście bezpieczeństwa.
Propozycje Partii Postępu budzą kontrowersje, ponieważ część wskazanych obszarów obejmuje wrażliwe łowiska. Listhaug podkreśla jednak, że sektor rybołówstwa i przemysł naftowy mogą funkcjonować równolegle. Zwraca uwagę, że oba sektory współistnieją na norweskim szelfie od około 60 lat. Jej zdaniem dalsze działania wymagają zachowania równowagi między eksploatacją zasobów a ochroną innych gałęzi gospodarki morskiej.
Maryla
11 minut temu
Wolność Tomku w swoim domku. Ale nie w Europie. Tu prawo własności przestaje obowiązywać.

Coraz więcej Francuzów stawia w przydomowych ogrodach kurniki, licząc na świeże jajka i mniejszą zależność od sklepów. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że ten pozornie niewinny projekt podlega ścisłym przepisom, a ich zlekceważenie może skończyć się karą liczona w tysiącach euro za każdy metr kwadratowy zabudowy. Do tego dochodzą kwestie sanitarne, zdrowotne oraz sąsiedzkie, których władze już nie traktują pobłażliwie. W Unii europejskiej Gorzej jak za okupacji. Problemem jest nawet jak ci twoją własną kura na twojej własnej działce jajko zniesie .
Maryla
przed chwilą
Szwajcarzy w referendum zdecydowali o wpisaniu do Konstytucji ochrony gotówki❗👏 I tego samego chcę w Polsce❗ 🇵🇱

W Szwajcarii przeprowadzono referendum, w którym zdecydowana większość obywateli, bo aż 69%, poparła zmianę konstytucji, która gwarantuje obywatelom dostępność gotówki. W ten sposób chcą chronić fizyczny pieniądz przed rosnącą dominacją płatności elektronicznych. Przeciętny Szwajcar przechowuje w domu równowartość niemal 10,7 tys. dolarów w gotówce. Jest to więcej niż w jakiejkolwiek innej gospodarce objętej badaniami Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

Niedawno na taki sam ruch zdecydowali się również nasi sąsiedzi ze Słowacji, gdzie w Konstytucji zagwarantowano obywatelom możliwość płatności gotówką, zaś w Szwecji władze zaleciły posiadanie gotówki w razie ewentualnego kryzysu. I to są bardzo mądre decyzje! 👍
Zgadzasz się to podaj dalej
