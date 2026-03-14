Norweska prawica z nowym pomysłem na ropę. Są konkretne propozycje

Każdy projekt wydobywczy musi przejść ocenę środowiskową. Fot. Equinor | Øyvind Gravås i Even Kleppa

Liderka Partii Postępu (Frp) Sylvi Listhaug zapowiada chęć rozszerzenia obszarów poszukiwań ropy i gazu na norweskim szelfie. Partia chce włączyć nowe tereny do 26. rundy koncesyjnej. Wniosek ma trafić do rządu jeszcze w 2026 roku.

Listhaug powiedziała w rozmowie z NTB, że to politycy decydują o przyszłości branży naftowej w Norwegii. Jej zdaniem kraj może utrzymać produkcję ropy i gazu na wysokim poziomie, jeśli zwiększy dostępne obszary poszukiwawcze. Partia Postępu chce ponownie otworzyć kilka terenów wcześniej dopuszczonych do eksploracji, które później zamknięto decyzjami politycznymi. Temat ma się pojawić także podczas wystąpienia liderki partii na konferencji branżowej Offshore Norway w Oslo.

Nowe obszary w planach koncesyjnych Partia Postępu proponuje włączenie kilku obszarów do 26. rundy koncesyjnej. Chodzi o wcześniej otwarte części regionu Nordland VI, obszaru Møreblokkene u wybrzeży regionu Møre oraz akwenu Skagerrak między Norwegią, Danią i Szwecją. Obszary były już dopuszczone do poszukiwań, ale później zostały zamknięte. Partia chce, aby rząd ogłosił nową rundę koncesyjną jeszcze w 2026 roku.



Frp proponuje także przeprowadzenie analiz środowiskowych dla kolejnych terenów. Dotyczy to obszarów Troms II oraz Nordland VII. Analizy miałyby objąć również niewybadane części Nordland VI, Møreblokkene i północnej części Morza Barentsa. Według Listhaug nowe odkrycia mogą pomóc utrzymać poziom produkcji w przyszłości.

Branża naftowa zapewnia tysiące miejsc pracy w Norwegii.Fot.stock.adobe.com/licencja standardowa

Argumenty gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne Liderka Partii Postępu uważa, że spadek produkcji ropy na norweskim szelfie nie jest nieunikniony. Jej zdaniem wszystko zależy od decyzji politycznych i warunków stworzonych dla firm prowadzących poszukiwania. Podkreśla, że rząd premiera Jonasa Gahra Støre z Partii Pracy wielokrotnie deklarował dalszy rozwój sektora naftowego. Wzywa premiera do potwierdzenia tych deklaracji konkretnymi działaniami.



Listhaug wskazuje również na sytuację międzynarodową. Jej zdaniem wydarzenia na Bliskim Wschodzie pokazują znaczenie stabilnych dostaw energii. Norweski gaz ma odgrywać rolę w transformacji energetycznej Europy. Polityczka podkreśla także znaczenie obecności Norwegii na północy w kontekście bezpieczeństwa.

Propozycje Partii Postępu budzą kontrowersje, ponieważ część wskazanych obszarów obejmuje wrażliwe łowiska. Listhaug podkreśla jednak, że sektor rybołówstwa i przemysł naftowy mogą funkcjonować równolegle. Zwraca uwagę, że oba sektory współistnieją na norweskim szelfie od około 60 lat. Jej zdaniem dalsze działania wymagają zachowania równowagi między eksploatacją zasobów a ochroną innych gałęzi gospodarki morskiej.