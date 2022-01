Norwegia objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Kraj reklamuje… kozim serem

Norwegia objęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miesiąc działań rozpoczął się od śniadania roboczego. Podczas wydarzenia przedstawiciele państw otrzymali klasyczny Gudbrandsdalsosten, czyli norweski brązowy kozi ser.

– Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ poznają teraz ekscytujący smak naszego kraju. Nasz różnorodna i wysokiej jakości kuchnia cieszy się uznaniem na całym świecie. Gudbrandsdalsosten jest jej elementem i chyba najbardziej charakterystycznym norweskim serem – komentuje upominki przekazane na śniadaniu roboczym minister rolnictwa i żywności Sandra Borch. Tradycyjna i lokalna norweska kuchnia największy rozwój przeżyła podczas ostatnich 20 lat. Ważnym elementem procesu stał się wzrost popularności serów z kraju fiordów. Gudbrandsdalsosten należy do grupy brunost, czyli produktów wytwarzanych z gotowanej serwatki z mleka koziego, krowiego lub mieszanki obu. Proces przyczynia się do uzyskania brązowej pasty, która gęstnieje podczas odparowywania wody.

Tradycja znana w starożytności

Sery typu brunost znane są także w innych państwach nordyckich. Ślady znalezione w duńskiej Jutlandii wskazują, że wytwarzano go już 650 lat p.n.e. Gudbrandsdalsost (dosłownie: ser z doliny Gudbrandsdal) wytwarzany jest od 1863 roku. Uznawany jest za najpopularniejszy spośród nordyckich brązowych serów. Stosuje się go zarówno do słodkich, jak i słonych dań. Jest popularnym dodatkiem do sosów oraz gofrów.