Norwegia łagodzi obostrzenia wjazdowe. Kolejne kraje zwolnione z kwarantanny i testów

W związku z tym, że Norwegia wkracza w czwarty etap otwarcia kraju pod hasłem „normalne codzienne życie ze zwiększoną gotowością”, nie tylko norweskie społeczeństwo będzie się cieszyło zniesieniem obostrzeń związanych z kontrolą emisji koronawirusa. Rząd złagodzi także restrykcyjne zasady wjazdu do Norwegii.

Jak zapowiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland, mają się one odbywać w trzech fazach. Pierwsza z nich rozpoczyna się 25 września o godz. 16:00. Oto, co zmieni się dla podróżnych odwiedzających kraj fiordów.

Norwegia czekała na to 561 dni: rząd ogłosił ponowne otwarcie kraju fiordów

Przede wszystkim rząd usunął wymóg odbycia kwarantanny wjazdowej dla podróżnych z krajów oznaczonych na pomarańczowo na mapie infekcji. Pod tym względem będą one zatem traktowane na równi z zielonymi. Kwarantanna obowiązuje nadal w przypadku państw czerwonych, ciemnoczerwonych, fioletowych i szarych.

Komunikat rządu z nowymi zasadami wjazdu do Norwegii

Ponadto kwarantanny nie trzeba będzie już odbywać w specjalnie przeznaczonych do tego hotelach. Będzie to dobrowolna oferta dla tych, którzy nie mają możliwości poddania się kwarantannie gdzie indziej. Osoby, które obecnie znajdują się w hotelach kwarantannowych, mogą je opuścić 25 września o godzinie 16:00. Jeśli jednak zechcą, mogą tam dokończyć kwarantannę.

Dzieci poniżej 18. roku życia są zwolnione z kwarantanny wjazdowej. Muszą być jednak nadal testowane na granicy i zachęca się do powtórzenia testu po trzech dniach od przybycia do Norwegii. Dorośli podróżujący z obszarów objętych kwarantanną mogą zakończyć kwarantannę wjazdową po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż trzy dni po przybyciu. Zniesiono obowiązek przeprowadzenia testu PCR siedem dni po przybyciu do Norwegii.