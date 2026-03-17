Norwegia chce zacieśniać współpracę z UE. Rząd wyjawił szczegóły

Norwegia ważnym dostawcą energii dla Europy.

Rząd Norwegii chce zacieśnić współpracę z Unią Europejską w zakresie reagowania kryzysowego. Minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Astri Aas-Hansen spotkała się w Brukseli z komisarz UE ds. gotowości kryzysowej Hadją Lahbib. Rozmowy dotyczyły rozszerzenia wspólnych mechanizmów reagowania na zagrożenia w Europie.

Do spotkania doszło podczas wizyty norweskiej minister w Brukseli. Astri Aas-Hansen podkreśliła, że Norwegia chce jeszcze bliżej współpracować z rozwijanym systemem gotowości kryzysowej UE. Według niej bezpieczeństwo Europy bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo Norwegii. Kraj jest silnie powiązany z państwami UE gospodarczo i geograficznie, dlatego mierzy się z podobnymi zagrożeniami.

Norwegia chce uczestniczyć w rozwijanym systemie UE Norwegia już teraz uczestniczy w unijnym mechanizmie ochrony ludności. System umożliwia wspólne reagowanie na katastrofy i kryzysy. Rząd w Oslo chce jednak aktywnie uczestniczyć w jego dalszym rozwoju. Zdaniem minister ważne jest, aby Norwegia była uwzględniana w nowych rozwiązaniach. W przeciwnym razie kraj mógłby znaleźć się poza częścią mechanizmów współpracy.



Temat był jednym z głównych punktów rozmowy z Hadją Lahbib. Norweska minister poinformowała, że komisarz UE pozytywnie odniosła się do postulatów Oslo. Lahbib podkreśliła znaczenie Norwegii dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Wskazała także na wsparcie, jakie kraj zapewnia Ukrainie. Chodzi między innymi o ewakuację i leczenie rannych ukraińskich żołnierzy.

Współpraca dotyczy także katastrof naturalnych.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Patricia

Wspólne reagowanie na kryzysy i katastrofy Rozszerzona współpraca ma obejmować różne obszary bezpieczeństwa. Wśród nich znajdują się ochrona kluczowej infrastruktury, ewakuacja ludności i mobilność wojskowa. Ważnym elementem jest także gotowość systemów ochrony zdrowia. Według Aas-Hansen współpraca ma charakter wzajemny. Państwa europejskie mogą wspierać się w sytuacjach kryzysowych oraz podczas katastrof naturalnych.



Minister wskazała również na norweskie doświadczenia w systemie obrony totalnej. Model zakłada ścisłą współpracę struktur cywilnych i wojskowych. Według niej rozwiązanie budzi zainteresowanie w instytucjach UE. Lahbib miała pytać o szczegóły funkcjonowania tego systemu. Norwegia uważa, że jej doświadczenia mogą być inspiracją dla innych państw Europy.

Rząd w Oslo zapowiada także wzmocnienie wsparcia cywilnego dla Ukrainy. W tym celu Norwegia planuje wysłać do Ukrainy przedstawiciela Urzędu ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości Kryzysowej. Urzędnik ma koordynować przyjmowanie pomocy cywilnej oraz współpracę z partnerami międzynarodowymi.