Norwegia chce zacieśniać współpracę z UE. Rząd wyjawił szczegóły
17 marca 2026 12:49
Norwegia ważnym dostawcą energii dla Europy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Norwegia chce uczestniczyć w rozwijanym systemie UE
Temat był jednym z głównych punktów rozmowy z Hadją Lahbib. Norweska minister poinformowała, że komisarz UE pozytywnie odniosła się do postulatów Oslo. Lahbib podkreśliła znaczenie Norwegii dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Wskazała także na wsparcie, jakie kraj zapewnia Ukrainie. Chodzi między innymi o ewakuację i leczenie rannych ukraińskich żołnierzy.
Wspólne reagowanie na kryzysy i katastrofy
Minister wskazała również na norweskie doświadczenia w systemie obrony totalnej. Model zakłada ścisłą współpracę struktur cywilnych i wojskowych. Według niej rozwiązanie budzi zainteresowanie w instytucjach UE. Lahbib miała pytać o szczegóły funkcjonowania tego systemu. Norwegia uważa, że jej doświadczenia mogą być inspiracją dla innych państw Europy.
